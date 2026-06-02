HOME OTOTEKNO TECHNO

Pertama Kali, Candi Borobudur Diabadikan Secara Digital dengan Teknologi 3D dan Drone 360

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |16:33 WIB
Dokumentasi digital Candi Borobudur oleh Project ETERNAL.
MAGELANG – Candi Borobudur untuk pertama kalinya didokumentasikan secara digital dengan teknologi 3D generasi baru yang detail, interaktif, dan dapat dijelajahi secara virtual. Dokumentasi digital ini merupakan bagian dari Project ETERNAL, kolaborasi global antara Antigravity dan Insta360 yang berfokus pada pelestarian ruang dan warisan budaya dunia secara imersif.

Dokumentasi digital Project ETERNAL menggunakan teknologi 3D Gaussian Splatting (3DGS) yang mulai banyak digunakan dalam pengembangan spatial computing karena mampu menghadirkan representasi model digital dengan detail tinggi serta rendering real-time yang lebih ringan dibanding metode 3D tradisional.

Render 3D Candi Borobudur oleh Project ETERNAL.

Tim juga menggunakan drone 360° Antigravity A1 yang memiliki kemampuan perekaman 8K untuk spatial capture dan immersive imaging. Teknologi panoramic 360° memungkinkan proses pengumpulan data dilakukan secara lebih efisien untuk kebutuhan rekonstruksi digital berskala besar.

Drone 360 Antigravity A1.

Kombinasi teknologi ini memungkinkan memori spasial Borobudur terdokumentasi dan diwariskan lintas generasi.

Sebelum Candi Borobudur, Project ETERNAL sebelumnya juga telah mendokumentasikan situs Pompeii dan Civita di Bagnoregio di Italia secara digital. Setelah situs bersejarah Eropa, Candi Borobudur kini dipilih sebagai representasi dari peradaban Asia dan kebanggaan budaya Indonesia.

Borobudur dinilai memiliki makna penting, bukan hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga simbol peradaban besar Indonesia yang diakui dunia.

“Borobudur bukan sekadar bangunan bersejarah. Situs ini merupakan bagian dari identitas budaya Indonesia dan bukti peradaban Nusantara yang luar biasa. Melalui Project ETERNAL ini, kami berharap warisan seperti ini dapat terus dilestarikan dalam bentuk digital dan diwariskan kepada generasi mendatang,” ujar Haris, perwakilan pengelola kawasan Borobudur.

Sebagai situs Warisan Dunia UNESCO, Borobudur masih menghadapi tantangan pelestarian, mulai dari pelapukan hingga aktivitas vulkanik. Di saat yang sama, regulasi kunjungan wisata juga terus diperketat untuk menjaga kelestarian struktur candi.

 

