Bungie Konfirmasi Akhiri Pengembangan FPS Populer ‘Destiny 2’

JAKARTA - Bungie mengonfirmasi akan mengakhiri pengembangan game first-person shooter (FPS) populer "Destiny 2" yang telah lama berjalan. Perusahaan tersebut secara resmi mengonfirmasi bahwa mereka akan membagikan pembaruan live service (layanan langsung) terakhirnya bulan depan.

"Destiny 2" paling dikenal karena pengalaman FPS-nya, tetapi yang lebih penting, karena banyak ekspansinya yang memberi pemain konten baru untuk dinikmati selama musim yang berbeda.

'Destiny 2' Resmi Ditutup Setelah 9 Tahun

Dilansir Player One, Bungie mengumumkan bahwa "Destiny 2" akan menerima pembaruan konten live service terakhirnya pada 9 Juni, yang secara efektif mengakhiri pengembangan aktif salah satu game tembak-menembak online paling sukses yang pernah dibuat. Game ini akan tetap online dan dapat dimainkan setelah tanggal tersebut, tetapi tidak akan ada ekspansi, musim, atau pembaruan besar baru yang menyusul.

Dalam pernyataan mereka, Bungie mengakui bahwa setelah ekspansi "The Final Shape" tahun 2024, menjadi jelas bahwa sudah saatnya dunia bersama dan "Destiny" berlanjut di luar "Destiny 2."

Bungie menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemarnya, mengatakan bahwa membangun "Destiny" bersama para pemainnya merupakan hak istimewa yang luar biasa, dan bahwa kecelakaan mereka pada "Destiny 2" tidak berubah meskipun ada keputusan untuk mengakhiri dukungan aktif.

Pembaruan Layanan Langsung Terakhir Akan Hadir pada Juni