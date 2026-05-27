Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bungie Konfirmasi Akhiri Pengembangan FPS Populer ‘Destiny 2’

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |18:05 WIB
Bungie Konfirmasi Akhiri Pengembangan FPS Populer ‘Destiny 2’
Destiny 2 akan mendapat pembaruan terakhir pada Juni 2026. (Foto: Bungie)
A
A
A

JAKARTA - Bungie mengonfirmasi akan mengakhiri pengembangan game first-person shooter (FPS) populer "Destiny 2" yang telah lama berjalan. Perusahaan tersebut secara resmi mengonfirmasi bahwa mereka akan membagikan pembaruan live service (layanan langsung) terakhirnya bulan depan.

"Destiny 2" paling dikenal karena pengalaman FPS-nya, tetapi yang lebih penting, karena banyak ekspansinya yang memberi pemain konten baru untuk dinikmati selama musim yang berbeda.

'Destiny 2' Resmi Ditutup Setelah 9 Tahun

Dilansir Player One, Bungie mengumumkan bahwa "Destiny 2" akan menerima pembaruan konten live service terakhirnya pada 9 Juni, yang secara efektif mengakhiri pengembangan aktif salah satu game tembak-menembak online paling sukses yang pernah dibuat. Game ini akan tetap online dan dapat dimainkan setelah tanggal tersebut, tetapi tidak akan ada ekspansi, musim, atau pembaruan besar baru yang menyusul.

Dalam pernyataan mereka, Bungie mengakui bahwa setelah ekspansi "The Final Shape" tahun 2024, menjadi jelas bahwa sudah saatnya dunia bersama dan "Destiny" berlanjut di luar "Destiny 2."

Bungie menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemarnya, mengatakan bahwa membangun "Destiny" bersama para pemainnya merupakan hak istimewa yang luar biasa, dan bahwa kecelakaan mereka pada "Destiny 2" tidak berubah meskipun ada keputusan untuk mengakhiri dukungan aktif.

Pembaruan Layanan Langsung Terakhir Akan Hadir pada Juni

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Game FPS Destiny 2 Bungie
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/326/3129082//valorant-OvIY_large.jpg
5 Tips Valorant yang Bikin Pemula Seperti Pro, Cobain Sekarang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/326/3128895//microsoft_menyoroti_beberapa_keterbatasan_dalam_demo_gameplay_quake_ii_yang_dibuat_ai-dixt_large.jpg
Microsoft Rilis Demo Game Quake II yang Dibuat dengan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/326/3126226//reyna_dinonaktifkan_sementara_dari_valorant-DxVl_large.jpg
Mengapa Reyna Dinonaktifkan di Valorant?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement