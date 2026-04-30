Daftar Aplikasi yang Perlu Diunduh Sebelum Berangkat Haji dan Umrah

JAKARTA - Era digital ini membawa kemudahan dan keamanan yang lebih baik bagi para jemaah yang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Transformasi yang diusung oleh Pemerintah Arab Saudi melalui visi "Smart Hajj" serta upaya digitalisasi layanan dari Kementerian Haji dan Umrah RI (Kemenhaj) menuntut para jemaah untuk lebih akrab dengan teknologi guna memastikan kelancaran ibadah.

Berikut adalah daftar aplikasi utama yang perlu Anda unduh dan pelajari sebelum keberangkatan, berdasarkan informasi resmi kementerian terkait dan sumber tepercaya lainnya.

1. Nusuk (Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi)

Nusuk adalah aplikasi paling krusial bagi setiap jemaah. Sebagai platform resmi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Nusuk merupakan gerbang utama untuk merencanakan dan mengelola kunjungan ke Mekkah dan Madinah.

Fungsi utama aplikasi ini adalah untuk mendapatkan izin (tasrih) melaksanakan ibadah Umrah dan akses masuk ke Rawdah di Masjid Nabawi. Tanpa jadwal yang terdaftar di Nusuk, jemaah tidak diperkenankan memasuki area-area sakral tertentu. Pastikan Anda telah melakukan registrasi dan memverifikasi data paspor segera setelah visa diterbitkan.

2. Pusaka Super Apps (Kementerian Agama RI)

Pusaka Super Apps adalah aplikasi terpadu yang dikembangkan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Aplikasi ini telah diperbarui untuk tahun 2026 dengan fitur integrasi data jemaah yang lebih akurat.

Beberapa fitur unggulan yang wajib dipantau jemaah meliputi:

Akomodasi & Katering: Informasi real-time mengenai hotel di Mekkah dan Madinah serta jadwal pembagian konsumsi.

Manasik Digital: Panduan doa dan tata cara ibadah yang telah disesuaikan dengan kurikulum bimbingan dari kementerian pusat.

Dashboard Jemaah: Informasi jadwal penerbangan dan posisi bus shalawat untuk memudahkan mobilisasi.

3. Tawakkalna (Tawakkalna Services)

Awalnya diluncurkan sebagai aplikasi pelacak kesehatan selama pandemi, Tawakkalna kini telah menjadi identitas digital terpadu di Arab Saudi. Aplikasi ini menyimpan data visa, paspor digital, hingga status kesehatan jemaah.

Di beberapa titik pemeriksaan, Tawakkalna sering kali diminta untuk memverifikasi identitas jemaah secara praktis tanpa harus selalu membawa dokumen fisik paspor yang berisiko hilang.

4. Google Maps dan Penterjemah

Meskipun bersifat umum, Google Maps sangat vital untuk navigasi mandiri. Jemaah disarankan menyimpan lokasi hotel, pintu masuk masjid, dan titik kumpul bus shalawat di aplikasi ini. Selain itu, Google Translate dengan fitur kamera dan suara sangat membantu saat harus berkomunikasi dengan petugas lokal atau penduduk setempat yang tidak fasih berbahasa Indonesia atau Inggris.