Perluas Ekosistem, Rokid Segera Hadirkan Kacamata Pintar Berbasis AI di Indonesia

JAKARTA – Perusahaan teknologi global, Rokid, segera memperkenalkan Rokid AI Glasses, perangkat wearable kacamata berbasis kecerdasan buatan (AI) di Indonesia. Kacamata AI ini akan menjadi bagian dari ekosistem teknologi berbasis AI Rokid yang akan diperluas di kawasan Asia Tenggara.

Rokid AI Glasses tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu visual, tetapi juga berperan sebagai asisten pintar yang mampu meningkatkan produktivitas serta mobilitas penggunanya melalui interaksi real-time dan kontekstual.

Fitur Canggih dalam Desain Ergonomis

Rokid AI Glasses mengusung desain ringan dan ergonomis sehingga nyaman untuk digunakan seharian. Fokus utama kacamata ini adalah memberikan pengalaman hands-free yang optimal, memungkinkan pengguna tetap terhubung dengan teknologi tanpa harus selalu bergantung pada layar ponsel.

Dari sisi fitur, Rokid AI Glasses dilengkapi dengan kemampuan penerjemahan bahasa secara real-time, asisten berbasis AI, serta dukungan ekosistem Multi-LLM (Multi Large Language Model) terbuka yang memungkinkan penggunaan lintas wilayah dan kebutuhan. Pengalaman hands-free juga semakin optimal berkat sistem yang responsif dan terintegrasi, menjadikan kacamata AI ini ideal untuk kebutuhan profesional, mobilitas tinggi, hingga komunikasi sehari-hari.

Rokid juga menyediakan dukungan penuh untuk lensa resep (prescription) yang dijual terpisah, sehingga memberikan fleksibilitas bagi berbagai kebutuhan pengguna.

“Produk ini menghadirkan cara baru dalam menikmati teknologi, tidak hanya untuk hiburan tetapi juga untuk produktivitas dan komunikasi. Kami optimis Rokid AI Glasses akan diterima dengan baik oleh pasar Indonesia,” kata Suriyanto, Direktur Operasional PT Denka Pratama Indonesia, yang merupakan distributor resmi Rokid di Indonesia.

Lini produk Rokid akan diluncurkan secara resmi di Indonesia dan mulai tersedia pada 27 April 2026 di berbagai jaringan resmi Denka dan optik terkemuka. Seluruh produk dilengkapi dengan garansi resmi selama 1 tahun serta dukungan layanan purna jual yang memudahkan pengguna mengakses teknologi ini.

(Rahman Asmardika)