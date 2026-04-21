HOME OTOTEKNO TECHNO

Rebahin Bahaya! Ini 5 Link Alternatif Pengganti yang Aman dan Legal

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |16:04 WIB
Rebahin Bahaya! Ini 5 Link Alternatif Pengganti yang Aman dan Legal
Ilustrasi.
JAKARTA - Menonton film secara daring telah menjadi gaya hidup masyarakat modern untuk mengisi waktu luang atau mencari hiburan. Namun, masih banyak pengguna internet yang terjebak menggunakan situs streaming ilegal seperti Rebahin demi mendapatkan akses gratis. Padahal, di balik kemudahan tersebut, terdapat risiko keamanan siber yang sangat besar.

Situs seperti Rebahin berbahaya karena kerap disisipi oleh iklan pop-up yang mengandung perangkat lunak berbahaya (malware). Tak hanya dapat merusak perangkat, malware juga berpotensi mencuri data pribadi seperti alamat email, kata sandi, hingga informasi perbankan yang dampaknya sangat berbahaya.

Dari sisi kenyamanan, situs streaming seperti Rebahin juga seringkali menghadirkan film dengan resolusi gambar yang buruk dan audio yang tak sinkron membuat pengalaman menonton menjadi tidak memuaskan.

Agar terhindar dari bahaya keamanan tersebut, sebaiknya pengguna segera beralih ke situs streaming legal yang telah banyak tersedia di Indonesia.

Berikut rekomendasi platform streaming legal di Indonesia dengan koleksi konten lengkap dan keamanan yang terjamin:

1. Netflix

Sebagai pemimpin pasar global, Netflix menawarkan koleksi film original, serial dokumenter, hingga animasi berkualitas tinggi. Platform ini dikenal karena fitur profil pengguna yang personal dan ketiadaan iklan yang mengganggu.

Link: netflix.com

2. Disney+ Hotstar

Bagi penggemar Marvel, Star Wars, dan film animasi Disney, platform ini adalah pilihan utama. Selain konten internasional, Disney+ Hotstar juga bekerja sama dengan banyak studio film lokal untuk menyajikan konten eksklusif Indonesia.

Link: hotstar.com

3. Viu

Jika Anda adalah penggemar drama Korea (drakor), anime, dan konten Asia lainnya, Viu adalah pilihan yang sangat tepat. Viu menyediakan opsi akses gratis dengan iklan serta opsi premium tanpa gangguan iklan.

Link: viu.com

 

