Cara Akses Yandex untuk Streaming Video Tanpa VPN Terbaru

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |17:10 WIB
JAKARTA - Mengakses video di Yandex kini menjadi kebutuhan banyak pengguna internet di Indonesia. Platform asal Rusia ini menawarkan beragam konten menarik, mulai dari hiburan hingga edukasi. Namun, tidak jarang pengguna mengalami kendala karena akses ke Yandex dibatasi oleh penyedia layanan internet atau kebijakan tertentu.

Mengapa Yandex Sering Diblokir?

Pemblokiran akses ke Yandex biasanya terjadi karena beberapa alasan, seperti regulasi pemerintah terkait pembatasan situs asing, serta kebijakan dari penyedia layanan internet (ISP). Akibatnya, pengguna kesulitan membuka dan menikmati konten yang tersedia di platform tersebut.

Cara Nonton Video Yandex Tanpa Blokir

Berikut beberapa metode yang bisa Anda gunakan untuk mengakses Yandex dengan lancar, seperti dilansir dari berbagai sumber:

1. Menggunakan Situs Proxy

Proxy menjadi solusi praktis tanpa perlu instal aplikasi tambahan. Anda hanya perlu memasukkan URL Yandex ke situs proxy, dan konten bisa langsung diakses.

2. Mengganti Pengaturan DNS

Mengubah DNS ke layanan publik seperti Google DNS (8.8.8.8) atau Cloudflare (1.1.1.1) dapat membantu membuka blokir. Cara ini cukup efektif untuk menghindari pembatasan dari ISP.

3. Menggunakan Aplikasi Resmi Yandex

Aplikasi resmi Yandex yang tersedia di Play Store atau App Store memberikan pengalaman yang lebih stabil dan optimal dibandingkan akses melalui browser biasa.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/16/3205193//ilustrasi-efmD_large.jpg
Apakah Video di Yandex Bisa Didownload? Ini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/16/3203268//ilustrasi-8hD9_large.jpg
3 Link Download APK Proxy Free untuk Nonton Video Viral di Yandex Browser Jepang Terbaru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/16/3198102//ilustrasi-RIOQ_large.jpg
Klik Yandex Com Yandex Browser Jepang Full Versi Lama Tanpa Virus dan Tanpa Iklan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/16/3195357//ilustrasi-zCQR_large.jpg
Ini 5 Cara Mudah dan Aman Nonton Video Viral Full HD Lewat Yandex RU Browser Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/16/3185828//ilustrasi-yI4f_large.jpg
Tips Mengatasi Yandex Muncul Pencarian Aman Aktif Tanpa VPN dan Proxy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/16/3185000//ilustrasi-I05X_large.jpeg
3 Cara Mudah Nonton Video Viral di Yandex Tanpa Perlu VPN dan Sensor
