Pemerintah Siapkan Talenta Kreatif Kuasai AI Lewat Beasiswa Badan Ekraf Digital Talent

JAKARTA - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) meluncurkan beasiswa pelatihan ‘Badan Ekraf Digital Talent (BDT) 2026’. Program ini menekankan komitmen pemerintah melalui pelatihan talenta kreatif yang mampu memanfaatkan kecerdasan artifisial atau AI guna mendorong produktivitas kerja.

Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf Muhammad Neil El Himam mengatakan, program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pegiat ekraf dalam bentuk pembelajaran online self-paced menggunakan kurikulum standar global yang dikembangkan Dicoding.

“Program Badan Ekraf Digital Talent dirancang untuk menjawab persoalan skill gap and talent gap sekaligus memastikan para peserta memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan teknologi, termasuk AI,” ujar Himam di Auditorium Gedung Film, Jakarta pada Selasa (14/4/2026).

“Melalui Program BDT 2026, kami ingin menjembatani kebutuhan industri dengan ketersediaan talenta digital yang kompeten. Hal ini sejalan dengan komitmen mewujudkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi,”lanjutnya.

Kolaborasi program bersama Dicoding Indonesia ini mengusung tema ‘Productivity with AI Bootcamp’ yang ditujukan untuk menguatkan talenta digital sebagai kunci dalam membuat talenta AI nasional lebih siap. Dalam Buku Putih Peta Jalan KA Nasional tahun 2025, sebanyak 36 persen sumber daya manusia Indonesia perlu pelatihan baru dengan rincian 30 persen butuh upskilling dan 22 persen perlu pelatihan ulang total.

“Dengan semua potensi yang Indonesia punya, kita bisa menjadi pemimpin di Asia Tenggara dalam mengakselerasi kemampuan terhadap AI untuk produktivitas. Kami sangat berharap BDT 2026 dapat melahirkan talenta kreatif yang unggul dan berdaya saing dalam penguasaan AI sehingga semakin produktif untuk berkarya memajukan 17 subsektor ekonomi kreatif Indonesia,” pungkasnya.

CEO Dicoding, Narendra Wicaksono, menambahkan, bahwa kolaborasi panjang bersama Badan Ekraf telah berjalan sejak 2016 dan telah menghasilkan dampak ekonomi senilai Rp306 miliar, sebanyak 15.168 sertifikasi dalam bidang IT, dan 215.000 talenta digital yang mendapatkan penguatan skills.