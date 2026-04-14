Kacau! IGRS Bocorkan Spoiler Game 007: First Light dan Castlevania yang Belum Dirilis

JAKARTA - Badan Rating Game Indonesia tidak sengaja membocorkan spoiler penting beberapa game yang belum dirilis, termasuk 007: First Light besutan IO Interactive. Kebocoran ini terjadi setelah ditemukannya celah keamanan pada sistem rating IGRS yang membuat rekaman gameplay banyak game yang belum dirilis, yang dikirimkan untuk tujuan klasifikasi, terekspos.

Dilansir VGC, lebih dari satu jam cuplikan penuh spoiler dari 007: First Light, termasuk ending dari game tersebut, telah beredar secara online akibat kebocoran ini. Cuplikan lain yang juga beredar di antaranya gameplay yang belum dirilis dari Echoes of Aincrad milik Bandai Namco, termasuk adegan-adegan yang tampaknya menunjukkan momen penting dalam cerita.

Selain itu, ada juga bocoran dari Assassin's Creed: Black Flag milik Ubisoft dan Castlevania: Belmont's Curse dari Konami yang termasuk dalam kebocoran, meski sejauh ini belum beredar secara online.

Menurut laporan, kebocoran IGRS juga mengungkap ribuan alamat email milik pengembang game.

Kejadian ini menjadi kekecewaan besar bagi IO Interactive khususnya, yang tentu merasa dirugikan karena bocoran cerita untuk game Bond besar mereka kini tersebar luas, lebih dari enam minggu sebelum tanggal rilis pada 27 Mei.