Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

OpenAI Tutup Aplikasi Pembuatan Video Sora Hanya 2 Tahun Setelah Diluncurkan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |16:14 WIB
OpenAI Tutup Aplikasi Pembuatan Video Sora Hanya 2 Tahun Setelah Diluncurkan
OpenAI Sora.
A
A
A

JAKARTA - OpenAI dilaporkan akan menutup perangkat lunak pembuatan video Sora miliknya, kurang dari dua tahun setelah pertama kali diluncurkan dan menarik perhatian luas. Sora diperkenalkan pada 2024 sebagai cara untuk membuat klip video realistis dari perintah teks sederhana.

Demo awal menghasilkan banyak kehebohan, terutama terkait seberapa cepat kualitasnya tampak meningkat. Namun, momentum itu tidak sepenuhnya menghasilkan daya tarik jangka panjang.

OpenAI kini mengumumkan bahwa mereka berencana mundur dari pembuatan video dan lebih fokus pada bidang-bidang seperti robotika dan apa yang disebut AI “agen.”

Meskipun demikian, situasi seputar Sora bukanlah penutupan yang bersih dan langsung. OpenAI mengindikasikan akan menghentikan aplikasi tersebut dan mengurangi pengembangannya, tetapi alat itu belum sepenuhnya hilang. Versi web, misalnya, masih dapat diakses untuk saat ini, dan belum ada tanggal penutupan yang jelas. Ini menunjukkan bahwa Sora berada dalam fase transisi—tidak lagi menjadi prioritas, tetapi juga belum sepenuhnya offline.

Pergeseran ini bukan hanya soal produk itu sendiri. OpenAI juga meninggalkan kemitraan konten besar dengan The Walt Disney Company, yang baru diumumkan beberapa bulan lalu. Kesepakatan tersebut, dilaporkan bernilai sekitar USD 1 miliar, akan memungkinkan pengguna Sora membuat video yang menampilkan karakter-karakter Disney terkenal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/16/3208573//sony_playstation_5-kqUS_large.jpg
Sony Akan Bawa Teknologi Frame Generation ke PlayStation
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206593//pemerintah-i6lL_large.jpg
7 Menteri Teken SKB, Indonesia Kini Miliki Pedoman Penggunaan AI di Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/16/3205412//ilustrasi-5mCu_large.jpg
OpenAI Kehilangan 1,5 Juta Pelanggan ChatGPT dalam 48 Jam, Gara-Gara Kesepakatan dengan Pentagon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/16/3205115//ilustrasi-UCbY_large.jpg
Studi Ungkap AI Hampir Selalu Luncurkan Serangan Nuklir dalam Simulasi Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203591//bank-fC2p_large.png
Layanan Bank di ASEAN Gunakan AI, Proses Lebih Cepat dan Efisien
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/16/3202446//google_gemini-NpFS_large.jpg
Google Gemini Sekarang Bisa Membuat Trek Musik dan Lagu, Semua Bisa Mencoba
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement