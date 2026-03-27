OpenAI Tutup Aplikasi Pembuatan Video Sora Hanya 2 Tahun Setelah Diluncurkan

JAKARTA - OpenAI dilaporkan akan menutup perangkat lunak pembuatan video Sora miliknya, kurang dari dua tahun setelah pertama kali diluncurkan dan menarik perhatian luas. Sora diperkenalkan pada 2024 sebagai cara untuk membuat klip video realistis dari perintah teks sederhana.

Demo awal menghasilkan banyak kehebohan, terutama terkait seberapa cepat kualitasnya tampak meningkat. Namun, momentum itu tidak sepenuhnya menghasilkan daya tarik jangka panjang.

OpenAI kini mengumumkan bahwa mereka berencana mundur dari pembuatan video dan lebih fokus pada bidang-bidang seperti robotika dan apa yang disebut AI “agen.”

Meskipun demikian, situasi seputar Sora bukanlah penutupan yang bersih dan langsung. OpenAI mengindikasikan akan menghentikan aplikasi tersebut dan mengurangi pengembangannya, tetapi alat itu belum sepenuhnya hilang. Versi web, misalnya, masih dapat diakses untuk saat ini, dan belum ada tanggal penutupan yang jelas. Ini menunjukkan bahwa Sora berada dalam fase transisi—tidak lagi menjadi prioritas, tetapi juga belum sepenuhnya offline.

Pergeseran ini bukan hanya soal produk itu sendiri. OpenAI juga meninggalkan kemitraan konten besar dengan The Walt Disney Company, yang baru diumumkan beberapa bulan lalu. Kesepakatan tersebut, dilaporkan bernilai sekitar USD 1 miliar, akan memungkinkan pengguna Sora membuat video yang menampilkan karakter-karakter Disney terkenal.