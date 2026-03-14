Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Honda Berangkatkan 2.521 Konsumen Mudik ke Yogyakarta dan Semarang, Angkut 1.116 Motor

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |10:41 WIB
A
A
A

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) menggelar program Mudik Balik Bareng Honda (MBBH) 2026 untuk para konsumennya. Pada tahun ini, sebanyak 2.521 pemudik ikut mudik dan balik bareng Honda.

1. Mudik Bareng Honda

Pelepasan keberangkatan digelar di kantor AHM, Sunter, Jakarta Utara, Sabtu (14/3/2026). Ribuan pemudik itu diberangkatkan menggunakan 60 bus eksekutif menuju dua kota tujuan. Sebanyak 1.601 pemudik diantarkan menuju Yogyakarta, dan 920 sisanya melaju hingga tujuan akhir Semarang, Jawa Tengah.

Selain itu, AHM juga mengangkut sepeda motor Honda milik pemudik agar dapat digunakan di kampung halaman. Tak kurang dari 1.116 unit sepeda motor diberangkatkan lebih dahulu menggunakan 32 truk pengangkut pada Kamis (12/3/2026) dari lapangan parkir Bhanda Ghara Reksa, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

General Manager Honda Customer Care Center (HC3) Division AHM, Antok Yuniarso, menyampaikan tradisi mudik memiliki makna penting bagi masyarakat Indonesia sebagai momen untuk kembali berkumpul dengan keluarga.

“Melalui Mudik Balik Bareng Honda, kami ingin membantu para konsumen setia Honda menjalani perjalanan tersebut dengan lebih aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan,” ujar Antok di Sunter.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement