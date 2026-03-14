Honda Berangkatkan 2.521 Konsumen Mudik ke Yogyakarta dan Semarang, Angkut 1.116 Motor

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) menggelar program Mudik Balik Bareng Honda (MBBH) 2026 untuk para konsumennya. Pada tahun ini, sebanyak 2.521 pemudik ikut mudik dan balik bareng Honda.

1. Mudik Bareng Honda

Pelepasan keberangkatan digelar di kantor AHM, Sunter, Jakarta Utara, Sabtu (14/3/2026). Ribuan pemudik itu diberangkatkan menggunakan 60 bus eksekutif menuju dua kota tujuan. Sebanyak 1.601 pemudik diantarkan menuju Yogyakarta, dan 920 sisanya melaju hingga tujuan akhir Semarang, Jawa Tengah.

Selain itu, AHM juga mengangkut sepeda motor Honda milik pemudik agar dapat digunakan di kampung halaman. Tak kurang dari 1.116 unit sepeda motor diberangkatkan lebih dahulu menggunakan 32 truk pengangkut pada Kamis (12/3/2026) dari lapangan parkir Bhanda Ghara Reksa, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

General Manager Honda Customer Care Center (HC3) Division AHM, Antok Yuniarso, menyampaikan tradisi mudik memiliki makna penting bagi masyarakat Indonesia sebagai momen untuk kembali berkumpul dengan keluarga.

“Melalui Mudik Balik Bareng Honda, kami ingin membantu para konsumen setia Honda menjalani perjalanan tersebut dengan lebih aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan,” ujar Antok di Sunter.