5 Rekomendasi Game Islami Terbaik yang Bisa Dimainkan Saat Puasa Ramadhan 2026

JAKARTA - Bermain game bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu di bulan Ramadhan, terutama sambil menunggu berbuka. Di bulan yang suci ini, bermain game Islami bisa menjadi pilihan yang pas, karena tak hanya memberikan hiburan ringan, game-game ini juga mendidik, bebas konten haram, dan sesuai syariat.

Berikut rekomendasi lima game Islami yang bisa dicoba pada momen yang pas di bulan Ramadhan ini.

HAJI.AI

Nikmati pengalaman suci ibadah haji secara virtual melalui HAJI.AI, simulasi lengkap yang membawa Anda menjalani miqot ihram, tawaf tujuh putaran mengelilingi Ka’bah, sai antara Shafa-Marwah, wukuf di Arafah, hingga lempar jumrah. Grafis 3D realistis dipadukan narasi fiqih dari ulama terpercaya, sempurna bagi pemula yang ingin latihan rukun haji dari rumah. Sesi bermain 15-30 menit pas untuk mengisi waktu santai menunggu azan Maghrib

Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haji.ai

Quran for Android

Tadarus jadi petualangan seru lewat Quran for Android, aplikasi ikonik dengan 30 juz teks Arab, terjemahan Kemenag RI, dan audio murottal qari Mesir/Indonesia. Fitur kuis hafalan tantang ingat arti surah pendek seperti Al-Ikhlas, poin reward unlock badge virtual—mirip game RPG. Mode harian Ramadhan beri target tilawah, cocok untuk refresh otak selama puasa.

Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.labs.androidquran

Muslim Pro (Game Mode)

All-in-one umat Muslim, Muslim Pro tak sekadar jadwal salat GPS akurat Kemenag—ada mini-game kuis fiqih puasa (rukun, macam-macam niat), kompas kiblat 3D interaktif, tasbih counter achievement 100 ribu dzikir.

Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitsmedia.android.muslimpro&hl=id