Masalah Roket, Misi Berawak NASA ke Bulan Kembali Ditunda

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |10:58 WIB
Masalah Roket, Misi Berawak NASA ke Bulan Kembali Ditunda
Misi Artemis NASA kembali mengalami penundaan. (Foto: AP)
CAPE CANAVERAL — NASA kembali menunda penerbangan misinya ke Bulan setelah masalah baru terjadi pada roketnya. Ini menjadi kemunduran terbaru bagi misi Artemis lembaga antariksa tersebut.

Sebelumnya, NASA mengatakan akan meluncurkan misi ke orbit Bulan pada Maret, yang akan menjadi penerbangan manusia pertama ke Bulan dalam lebih dari setengah abad. Kini, NASA menyebut April sebagai lini masa paling awal untuk mengirim empat astronot Artemis II terbang ke Bulan.

Pejabat NASA mengatakan bahwa pada uji coba Jumat (20/2/2026), aliran helium ke tahap atas roket terganggu. Aliran helium padat sangat penting untuk membersihkan mesin dan memberi tekanan pada tangki bahan bakar.

Masalah helium ini tidak berkaitan dengan kebocoran bahan bakar hidrogen yang mengganggu gladi bersih hitung mundur roket Space Launch System awal bulan ini dan memaksa pengujian ulang.

Administrator NASA Jared Isaacman mengatakan filter, katup, atau pelat penghubung yang rusak mungkin menjadi penyebab terhentinya aliran helium. Terlepas dari penyebabnya, satu-satunya cara untuk mengakses area tersebut dan memperbaiki masalah adalah dengan mengembalikan roket setinggi 322 kaki (98 meter) itu ke hangar untuk diperbaiki.

 

