NASA Siap Luncurkan Misi Berawak Pertama ke Bulan dalam 50 Tahun pada Maret

NASA akan meluncurkan empat astronot dalam misi Artemis II paling cepat 6 Maret dari Kennedy Space Center di Florida. (Foto: AP)

JAKARTA - NASA menargetkan peluncuran misi Artemis II pada 6 Maret setelah menyelesaikan latihan roket utama. Meski begitu, para pejabat memperingatkan bahwa persiapan yang tersisa masih dapat menyebabkan penundaan.

Badan antariksa tersebut mengisi bahan bakar roket bulan raksasanya dan melakukan simulasi peluncuran penuh menjelang misi yang telah lama ditunggu-tunggu untuk mengirim empat astronot mengelilingi Bulan.

Latihan ekstensif ini, yang dikenal sebagai wet dress rehearsal (latihan basah), merupakan tonggak penting sebelum peluncuran.

Administrator NASA Jared Isaacman mengatakan pada Jumat (20/2/2026) bahwa tim peluncuran telah membuat "kemajuan besar" antara latihan hitung mundur pertama, yang terganggu oleh kebocoran hidrogen awal bulan ini. Uji coba kedua diselesaikan tanpa kebocoran signifikan pada Kamis (19/2/2026) malam.

Uji coba tersebut merupakan “langkah besar menuju kembalinya Amerika ke lingkungan Bulan,” kata Isaacman di platform media sosial X.