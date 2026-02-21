Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

NASA Siap Luncurkan Misi Berawak Pertama ke Bulan dalam 50 Tahun pada Maret

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |15:46 WIB
NASA Siap Luncurkan Misi Berawak Pertama ke Bulan dalam 50 Tahun pada Maret
NASA akan meluncurkan empat astronot dalam misi Artemis II paling cepat 6 Maret dari Kennedy Space Center di Florida. (Foto: AP)
A
A
A

JAKARTA - NASA menargetkan peluncuran misi Artemis II pada 6 Maret setelah menyelesaikan latihan roket utama. Meski begitu, para pejabat memperingatkan bahwa persiapan yang tersisa masih dapat menyebabkan penundaan.

Badan antariksa tersebut mengisi bahan bakar roket bulan raksasanya dan melakukan simulasi peluncuran penuh menjelang misi yang telah lama ditunggu-tunggu untuk mengirim empat astronot mengelilingi Bulan.

Latihan ekstensif ini, yang dikenal sebagai wet dress rehearsal (latihan basah), merupakan tonggak penting sebelum peluncuran.

Administrator NASA Jared Isaacman mengatakan pada Jumat (20/2/2026) bahwa tim peluncuran telah membuat "kemajuan besar" antara latihan hitung mundur pertama, yang terganggu oleh kebocoran hidrogen awal bulan ini. Uji coba kedua diselesaikan tanpa kebocoran signifikan pada Kamis (19/2/2026) malam.

Uji coba tersebut merupakan “langkah besar menuju kembalinya Amerika ke lingkungan Bulan,” kata Isaacman di platform media sosial X.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/16/3203558//nasa_artemis-KkSw_large.jpg
Masalah Roket, Misi Berawak NASA ke Bulan Kembali Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/16/3196150//ilustrasi-SJz0_large.jpg
Viral Klaim Bumi Kehilangan Gravitasi 7 Detik pada 12 Agustus 2026, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/16/3190617//jared_isaacman-4SkN_large.jpg
Miliarder Jared Isaacman Dikonfirmasi sebagai Pimpinan Baru NASA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/16/3176953//roket_starship_spacex_berhasil_menyelesaikan_uji_coba_ke_11-DqR0_large.jpg
SpaceX Sukses Luncurkan Roket Starship Ke-11, Bersiap Uji Coba Prototipe untuk Misi Artemis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/624/3162012//alexsandro-w4RQ_large.jpg
Kisah Alexsandro Alvino, Siswa SMA Asal Pekanbaru yang Sukses Jebol Keamanan NASA hingga Raih Penghargaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/56/3160833//ilustrasi-eQUt_large.jpg
NASA Akan Bangun Reaktor Nuklir di Bulan pada 2030
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement