Mesir Resmi Blokir Roblox, Dinilai Berbahaya bagi Anak-anak

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |11:01 WIB
JAKARTA - Otoritas Mesir secara resmi telah memblokir platform game online Roblox, dengan alasan kekhawatiran atas konten yang menurut para pejabat mempromosikan perilaku berbahaya di kalangan anak-anak, menurut laporan media Mesir.

Essam al-Amir, wakil kepala Dewan Tertinggi untuk Regulasi Media, mengatakan bahwa keputusan telah dikeluarkan untuk memblokir game elektronik populer, yang dikenal luas di kalangan pengguna muda sebagai Roblox.

Ia menyampaikan pernyataan tersebut selama sesi Senat yang diadakan untuk membahas risiko yang terkait dengan penggunaan telepon seluler dan aplikasi digital oleh anak-anak, menurut surat kabar Youm7.

Dewan tersebut telah merekomendasikan untuk mengambil tindakan untuk memblokir situs web yang mempromosikan "perilaku menyimpang atau memfasilitasi penyebarannya", serta platform yang menyiarkan game elektronik yang mendorong kekerasan, kata al-Amir, sebagaimana dilansir Anadolu.

Ia menambahkan bahwa dewan tersebut berkoordinasi dengan Otoritas Regulasi Telekomunikasi Nasional untuk menerapkan langkah-langkah teknis yang diperlukan untuk menegakkan larangan tersebut.

 

