Drone Listrik Bisa Angkut Penumpang, Kecepatan Maksimal 160 Km per Jam

JAKARTA - Perusahaan rintisan, Skyfly, tengah mengembangkan pesawat nirawak listrik yang dipadukan dengan "pesawat sayap". Pesawat nirawak Axe itu juga mampu lepas landas dan mengangkut penumpang.

1. Drone Listrik Axe

Drone listrik Axe menjanjikan fleksibilitas helikopter, tetapi tanpa biaya, polusi suara, atau emisi karbon.

Axe adalah pesawat yang mampu terbang vertikal, atau pesawat lepas landas dan mendarat vertikal listrik (eVTOL). Ini artinya, Axe dapat lepas landas seperti helikopter.

Axe juga punya dua sayap tetap yang memungkinkannya lepas landas dan mendarat dari landasan pacu.

Perusahaan mengklaim Axe memiliki kecepatan tertinggi 1160 km per jam, dapat membawa hingga 172kg (2 orang dewas), serta memiliki jangkauan 100 mil.

Tim, yang bermarkas di dekat Banbury di Oxfordshire, telah menghabiskan waktu lima tahun untuk menyempurnakan desainnya.

"Dibandingkan dengan pesawat konvensional, pesawat ini memiliki delapan motor yang sangat aneh," kata Kepala Teknisi Skyfly, Dr Bill Brooks, melansir BBC, Selasa (1/4/2025).

"Dan tata letaknya yang ekornya menghadap ke depan disebut canard, jadi ekornya berada di depan. Berat totalnya 750 kg, tetapi 240 kg di antaranya adalah baterai. Jadi seluruh strukturnya terbuat dari serat karbon agar seringan mungkin," kata Dr. Brooks.

Keselamatan juga merupakan bagian penting dari desainnya.

2. Manfaat Lingkungan

Sayap yang besar membantu pesawat ini meluncur jika terjadi kegagalan daya dan ada dua motor di ujung setiap sayap sehingga jika salah satu rusak, yang lain dapat mengatasinya.

Pesawat ini juga dilengkapi parasut balistik darurat untuk menurunkan pesawat dan penumpangnya dengan aman.

Selain lebih aman dan lebih bersih daripada pesawat konvensional, Kepala Eksekutif Skyfly, Michael Thompson mengatakan, model listrik juga jauh lebih senyap.

"Saat lepas landas, Anda tidak lagi mengganggu orang-orang di sekitar Anda dari segi kebisingan. Jadi menurut saya propulsi listrik tidak hanya memberikan manfaat lingkungan tetapi juga dari sudut pandang polusi suara. Ini juga merupakan manfaat yang sangat besar," katanya.