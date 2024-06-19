Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hindari Kecelakaan saat Berkendara, Ini Tips Praktis Rem Motor 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |15:12 WIB
Hindari Kecelakaan saat Berkendara, Ini Tips Praktis Rem Motor 
Hindari bahaya saat berkendara, ini tips praktis rem motor. (Suzuki)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan sepeda motor yang diakibatkan human error masih menjadi penyebab utama tingginya kecelakaan di Indonesia. Karena itu, pengendara harus mampu menguasai teknik pengereman yang benar. Hal ini bisa menjadi aspek kunci agar terhindar dari risiko kecelakaan. 

Penyebab tertinggi kecelakaan tersebut adalah karena kegagalan menjaga jarak aman dan kecerobohan saat berkendara, termasuk mengabaikan etika dan peraturan berkendara. 

Ada beberapa tips praktis untuk pengereman yang aman. Berikut tips pengereman untuk mengurangi risiko kecelakaan, sebagaimana dihimpun dari laman Suzuki, Rabu (19/6/2024) : 

1. Posisi motor tetap lurus 

Saat berkendara, berjaga-jagalah dan atur etika postur berkendara yang benar yaitu posisi duduk yang tegak dan rileks, serta kedua tangan memegang kendali pada stang kemudi dengan siku sedikit dibengkokkan agar memiliki kontrol lebih saat mengendalikan motor. Saat dihadapkan dengan situasi tidak terduga dan memerlukan pengereman, jaga arah roda motor tetap berada pada keadaan lurus agar keseimbangan tetap terjaga dan memastikan traksi maksimal pada ban motor saat melakukan pengereman.

2. Jangan panik 

Telusuri berita ototekno lainnya
