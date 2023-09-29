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Tips Memanaskan Mobil, Cek Seberapa Sering dan Lamanya

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |14:14 WIB
Tips Memanaskan Mobil, Cek Seberapa Sering dan Lamanya
Ilustrasi memanaskan mobil (Foto:Okezone)
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TIPS memanaskan mobil dan lama waktunya sering kali dicari para pengendara. Apalagi bagi mereka yang mungkin saja baru membeli mobil baru.

Memanaskan mobil ternyata bukan sekedar memanaskan saja lho. Ada waktu dan durasi yang harus diketahui agar mobil tidak mudah rusak dan performa mobil tetap terjaga.

Mengutip berbagai sumber, Jumat (29/9/2023), berikut tips memanaskan mobil dan lama waktunya

-Tip memanaskan mobil: 

1. Pastikan durasi

Tips memanaskan mobil yang pertama adalah durasinya. Ketika memanaskan mobil, Anda harus mengetahui jenis dan mesin mobil yang digunakan.

Untuk mobil dengan mesin injeksi, Anda hanya perlu memanaskannya selama kurang dari lima menit. Pasalnya, memanaskan mobil terlalu lama hanya akan menghabiskan bahan bakar saja. Sedangkan ketika durasi memanaskan mobil yang tepat akan membuat komponen mobil bekerja dengan benar.

Namun, memanaskan mobil manual, Anda dapat melakukan pemanasan mesin selama 5-10 menit agar putaran mesin dan komponen dapat bekerja dengan sempurna.

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