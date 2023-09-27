Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

15 Mobil Bekas di Bawah Rp80 Juta, Ada Buatan Jerman

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |07:02 WIB
15 Mobil Bekas di Bawah Rp80 Juta, Ada Buatan Jerman
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mobil bekas di bawah Rp80 terdapat berbagai pilihan yang bisa jadi rekomendasi. Mobil ini bisa digunakan untuk keperluan pribadi bagi yang masih sendiri atau bersama keluarga.

Harga Rp80 juta untuk membeli mobil bekas tentu jadi solusi tepat bagi Anda yang baru saja ingin membeli kendaraan. Pasalnya, meskipun terbilang bekas, Anda masih bisa mendapatkan sesuai keinginan.

Mengutip berbagai sumber, Rabu (27/9/2023), berikut mobil bekas di bawah Rp80 juta.

1. Honda Mobilio Rs CVT 2016

Honda Mobilio Facelift 2016 ini tampil dengan elegan dan cocok dijadikan mobil MPV. Bagi Anda keluarga muda yang sedang mencari mobil bekas di bawah Rp80 juta, Mobilio ini sangat cocok untuk mendukung aktivitas dan mobilitas Anda.

Mobil ini dilengkapi dengan ruang kabin yang luas dan mampu menampung tujuh orang penumpang. Honda Mobilio dilengkapi dengan fitur head unit yang berukuran 6.2 inci dan terdapat perangkat audio pada umumnya.

2. Ford Fiesta 2011

Mobil bekas Ford Fiesta 2011 Pernah disebut sebagai mobil yang lebih baik dari LCGC. Mobil ini merupakan versi facelift yang fokus ke kenyamanan, keamanan dan tentunya performa. Desain eksteriornya memang terlihat mewah, begitu pun bagian kabinnya yang dilengkapi dashboard keren.

Mobil yang dibekali mesin Duratec Ti-VCT 4 silinder dengan kapasitas mesinnya adalah 1.600 cc dan torsi maksimal 152 Nm dengan tenaga 120 Hp diperkirakan seharga Rp77 juta.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/15/3239503/mobil_bekas-PveL_large.jpeg
Ini Cara Cek Harga Pasaran Mobil Bekas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/15/3236386/mobil_bekas-MYCj_large.jpg
Pasar Mobil Bekas Terus Berkembang, Focus Motor Ekspansi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/15/3227259/mobil_bekas-cFqi_large.jpg
Studi Ungkap Konsumen Pertimbangkan Mobil Bekas dan Baru secara Bersamaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/15/3215461/mobil-aPN2_large.jpg
Mobil Bensin Masih Dominasi Pasar Mobil Bekas, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/15/3191512/mobil_china-qzig_large.jpg
China Buat Aturan Baru Atasi Fenomena Mobil Bekas Nol Kilometer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/15/3189524/lelang-TNE9_large.jpg
Tren Digitalisasi, Auksi Kembangkan Aplikasi Lelang Kendaraan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement