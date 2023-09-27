15 Mobil Bekas di Bawah Rp80 Juta, Ada Buatan Jerman

JAKARTA - Mobil bekas di bawah Rp80 terdapat berbagai pilihan yang bisa jadi rekomendasi. Mobil ini bisa digunakan untuk keperluan pribadi bagi yang masih sendiri atau bersama keluarga.

Harga Rp80 juta untuk membeli mobil bekas tentu jadi solusi tepat bagi Anda yang baru saja ingin membeli kendaraan. Pasalnya, meskipun terbilang bekas, Anda masih bisa mendapatkan sesuai keinginan.

Mengutip berbagai sumber, Rabu (27/9/2023), berikut mobil bekas di bawah Rp80 juta.

1. Honda Mobilio Rs CVT 2016

Honda Mobilio Facelift 2016 ini tampil dengan elegan dan cocok dijadikan mobil MPV. Bagi Anda keluarga muda yang sedang mencari mobil bekas di bawah Rp80 juta, Mobilio ini sangat cocok untuk mendukung aktivitas dan mobilitas Anda.

Mobil ini dilengkapi dengan ruang kabin yang luas dan mampu menampung tujuh orang penumpang. Honda Mobilio dilengkapi dengan fitur head unit yang berukuran 6.2 inci dan terdapat perangkat audio pada umumnya.

2. Ford Fiesta 2011

Mobil bekas Ford Fiesta 2011 Pernah disebut sebagai mobil yang lebih baik dari LCGC. Mobil ini merupakan versi facelift yang fokus ke kenyamanan, keamanan dan tentunya performa. Desain eksteriornya memang terlihat mewah, begitu pun bagian kabinnya yang dilengkapi dashboard keren.

Mobil yang dibekali mesin Duratec Ti-VCT 4 silinder dengan kapasitas mesinnya adalah 1.600 cc dan torsi maksimal 152 Nm dengan tenaga 120 Hp diperkirakan seharga Rp77 juta.