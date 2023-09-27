Moge Moto Guzzi V100 Edisi Khusus Meluncur di Indonesia, Tersedia 1.913 Unit di Dunia

JAKARTA – PT Piaggio Indonesia (PID) membawa motor gede (moge) edisi khusus Moto Guzzi V100 Mandello Aviazione Navale.

Bagi yang berminat harus bersiap, karena edisinya sangat terbatas, yakni 1.913 unit di seluruh dunia.

Moto Guzzi V100 Mandello Aviazione Navale merupakan model yang terinspirasi dari pesawat jet tempur F-35B buatan Lockheed Martin. Motor ini sebelumnya sudah diluncurkan secara global pada ajang EICMA 2022, dan mendapat respons yang positif.

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“Kami dengan bangga mempersembahkan ke Indonesia edisi terbatas dari Moto Guzzi V100 Mandello Aviazione Navale, perayaan paling eksklusif dari evolusi Moto Guzzi dan warisan antara Moto Guzzi dan Italian Naval Aviation (Penerbangan Angkatan Laut Italia),” kata Marco Noto La Diega, Managing and Country CEO of PT Piaggio Indonesia, dalam keterangan resmi.

Hadir dengan status edisi khusus, Moto Guzzi V100 Mandello Aviazione Navale dibalut dengan livery yang terinspirasi dari pesawat temur F-35B. Terdapat desain lambang khas di kedua sisi cowling, dan juga garis “jet intake”.

Livery ini diperkaya dengan corak low-visibility tricolor rosette pada sisi tangki bahan bakar. Hal tersebut menjadikannya serupa dengan lambang penerbangan Angkatan Laut Italia, dan logo unit pesawat terbang.

Moto Guzzi V100 Mandello Aviazione Navale diklaim menjadi kombinasi kuat roadster dinamis. Diyakini juga dapat memberikan pengalaman touring terbaik yang menawarkan kenyamanan dan keamanan.

Posisi deflector di sisi tangki motor berkapasitas 17 liter bisa disesuaikan secara otomatis berdasarkan kecepatan dan mode berkendara. Adaptive aerodynamics mencakup six-axis inertial platform dan cornering ABS yang menjamin keamanan dan stabilitas berkendara.

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Moto Guzzi V100 Mandello Aviazione Navale juga mendukung empat mode berkendara yang bisa disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan cuaca, yakni Tour, Rain, Road, dan Sport.

Keempat mode tersebut secara otomatis menyesuaikan pemetaan mesin, pengereman, kontrol traksi, hingga bukaan deflektor untuk pengalaman berkendara yang lebih optimal.