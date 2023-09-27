Honda Bawa Motor Listrik Baru di JMS 2023, Usung Konsep Tukar Baterai

JAKARTA – Honda memastikan diri hadir pada ajang Japan Mobility Show (JMS) 2023, di Tokyo, Jepang, pada 26 Oktober sampai 5 November 2023.

Pada kesempatan itu, Honda bakal membawa motor listrik terbarunya yang sangat mirip dengan EM1 e:.

Melansir laman resmi Honda, Rabu (27/9/2023), pada booth mereka di JMS 2023, akan ditampilkan beberapa model impian dan inisiasi dari pabrikan asal Jepang. Harapannya dapat membuat pengunjung dapat memahami impian yang ingin diwujudkan Honda.

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Untuk motor konsep, Honda akan membawa SC e: Concept ke salah satu pameran paling bergengsi di dunia tersebut. Motor listrik ini juga akan melakukan debut global alias untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada publik.

Motor listrik SC e: Concept ini menawarkan kemudahan bagi penggunanya karena mengusung konsep tukar baterai. Rencananya, Honda akan memasang dua baterai Honda Mobile Power Pack e: yang dapat ditukar pada SC e: Concept.

Honda menyakini cara ini dapat memperluas penggunaan motor listrik karena penggunaan yang semakin mudah dan hemat waktu. Pasalnya, pemilik tidak akan lagi dipusingkan dengan lamanya waktu pengisian daya baterai.

Secara tampilan, SC e: Concept memiliki desain yang mirip dengan motor listrik Honda EM1 e: yang sudah meluncur di Indonesia. Hanya saja tampilan depannya terlihat lebih sporty dengan desain lampu yang sipit.

Diklaim, Honda SC e: Concept menawarkan pengalaman berkendara yang lebih halus tapi tetap bertenaga. Tak seperti EM1 e: yang hanya bisa melaju dengan kecepatan tertinggi 47 km/jam dengan jarak tempuh 41,1 km.

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Honda memang memiliki beberapa opsi pengisian baterai dan masih melihat mana konsep yang paling cocok untuk motor listrik mereka. Ini juga akan disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan konsumen.