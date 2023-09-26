Honda Luncurkan Skutik Edisi MotoGP, Harga Rp17 Jutaan

JAKARTA – Honda resmi meluncurkan skuter matik Honda Dio 125 edisi MotoGP di India. Ini merupakan bentuk apresiasi Honda karena Negara Anak Benua itu telah menjadi tuan rumah ajang balap MotoGP untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Melansir Hindustan Times, Selasa (26/9/2023), Honda Dio 125 edisi MotoGP masih mempertahankan desain seperti sebelumnya. Skutik ini memiliki bentuk yang mungil dengan bagian yang mematah dan membulat pada beberapa area.

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Sementara pada bagian tengah sampai belakang, dibuat meruncing dan bodinya gemuk layaknya skutik India pada umumnya.

Kendati begitu, Honda Dio 125 terlihat sporty dengan livery tim balap MotoGP, Repsol Honda.

Sebenarnya, tidak ada perubahan dari versi sebelumnya, seperti lampunya yang lebar dan membentuk pola V. Joknya juga dibuat tebal, dan penggunaan roda depan dan belakang yang berbeda ukuran.

Layaknya livery pada motor balap tim Repsol Honda yang ditunggangi Marc Marquez, terdapat perpaduan warna putih, oranye, merah, dan biru. Terdapat tulisan Repsol cukup besar di depan, dan tulisan Dio 125 di belakang sebagai identitas skutik tersebut.

Untuk urusan performa, skutik Honda Dio 125 masih mempertahankan mesin lamanya, yakni satu silinder berkapasitas 123,9 cc berteknologi PGM-FI dan standar emisi BSVI. Ini dapat menghasilkan tenaga 8,1 hp dan torsi puncak 10,4 Nm.

Pada kaki-kaki, skutik ini dibekali suspensi teleskopik di bagian depan dan 3-step adjustable rear suspension di belakang. Rodanya menggunakan ukuran 12 inci di depan dan 10 inci di belakang.

Pengeremannya sudah menggunakan cakram di depan dan tromol dibelakang, yang dilengkapi sistem combi brake system (CBS). Sayang, belum tersemat sistem Anti-lock Braking System (ABS) pada Honda Dio 125 edisi MotoGP.

Tapi, skutik ini dibekali fitur yang kekinian, seperti pencahayaan full LED, panel instrimen full digital, serta paket H-Smart yang meliputi smart find, keyless, dan pengaturan keamanan lainnya.