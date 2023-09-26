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Pamerkan Beragam Model Mobil Listrik, GIIAS Surabaya 2023 Dihadiri 34 Ribu Pengunjung

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |11:17 WIB
Pamerkan Beragam Model Mobil Listrik, GIIAS Surabaya 2023 Dihadiri 34 Ribu Pengunjung
GIIAS Surabaya 2023. (Doc. Gaikindo)
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JAKARTA – Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2023, berhasil memukau 34 ribu pengunjung melalui berbagai model kendaraan listrik,  berlangsung pada 20-24 September di Grand City Convex.

GIIAS Surabaya 2023 juga mengusung misi untuk mengedukasi masyarakat akan kendaraan listrik. Dengan total 24 merek kendaaraan bermotor, ada lebih banyak model kendaraan terbaru beserta edukasi, termasuk tentang mobil listrik.

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“Gaikindo berkomitmen lebih banyak memberikan informasi dan edukasi mengenai teknologi industri otomotif, khususnya kendaraan listrik, lewat penyelenggaraan pameran, khususnya pada GIIAS Surabaya kali ini,” kata Yohannes Nangoi, Ketua Umum Gaikindo dalam keterangan resmi.

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