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Intip Spesifikasi Honda Supra GTR Terbaru yang Dijual Rp31 Jutaan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |14:55 WIB
Intip Spesifikasi Honda Supra GTR Terbaru yang Dijual Rp31 Jutaan
Honda Winner X. (Doc. Honda)
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JAKARTA – Honda meluncurkan model terbaru kembaran Supra GTR di Vietnam yang diberi nama Winner X. Ini merupakan motor bebek yang memiliki desain sporty dengan teknologi terkini di dalamnya.

Melansir Greatbiker, Honda Winner X diluncurkan sebagai respons dari perilisan Yamaha Exciter atau kembaran MX King di Indonesia. Kedua motor tersebut bersaing secara langsung di segmen underbone.

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Honda Winner X diterima dengan sangat baik di pasar Vietnam, sejak pertama kali diluncurkan pada Juli 2019 lalu. Motor bebek ini mencatatkan penjualan 114 ribu hanya dalam hitungan bulan.

Untuk itu, Honda memutuskan untuk memberikan penyegaran pada Winner X dan menyematkan fitur kekinian. Hal ini membuat motor semakin terlihat lebih sporty dan juga memberi kemudahan serta keamanan bagi pengendara.

Secara desain, Honda Winner X memiliki tampilan yang garang dengan dimensi yang cukup besar dan aksen mematah di hampir setiap bagian.

Bahkan, di area depan dan belakang, dibuat lekukan yang sangat ekstrem untuk memberikan kesan tegas.

Perpaudan warna kontras yang mencolok membuat motor kembaran Supra GTR itu juga berhasil mencuri perhatian. Model lampu yang meruncing dan sipit juga membuat tampilan motor ini sangat gahar.

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Soal fitur, motor yang bersaing di segmen underbone ini terbilang memiliki fitur yang sangat lengkap dan canggih di kelasnya. Ini membuat Honda Winner X terlihat lebih modern dan menarik minat konsumen.

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