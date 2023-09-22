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Viral! Fortuner Pakai Lampu Rem Tembak, Hukuman Kurungan Paling Lama 2 Bulan Menanti

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |18:24 WIB
Viral! Fortuner Pakai Lampu Rem Tembak, Hukuman Kurungan Paling Lama 2 Bulan Menanti
Mobil Toyota Fortuner pakai lampu tembak. (Doc. Twitter)
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JAKARTA – Beredar video di media sosial sebuah mobil Toyota Fortuner menggunakan lampu rem tembak hingga membuat pengendara di belakangnya hilang fokus.

Tentu ini sangat dilarang, karena memasang aksesoris pada sebuah kendaraan terlebih hingga menganggu, bisa dikenakan sanksi denda sampai kurungan penjara.

Video tersebut diunggah oleh akun @eben di TikTok yang bernama asli Hendrik Simanungkit. Hal itu terjadi di sekitar Gerbang Tol Pondok Gede Timur, pada Minggu (17/9/2023).

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“Pak, lampunya bikin silau, Pak. Coba turun, bapak rem. Saya aja tadi hampir tabrakan sama pikap. Ini saya rekam buat laporan polisi karena bapak udah mengganggu pengguna jalan lain,” ujar perekam video saat menegur pengemudi Fortuner tersebut.

Padahal, pemilihan warna lampu di kendaraan mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic (1949). Ini terkait dengan mata normal manusia yang sanggup menerima spektrum warna dengan panjang gelombang 400-700 nanometer.

Dengan tingkatan panjang gelombang yang tinggi, warna merah dan jingga atau kuning cenderung lebih direspons dengan baik oleh mata.

Sementara lampu berwarna putih hanya untuk lampu mundur untuk menerangi bagian belakang saat kondisi gelap.

Penggunaan warna yang berbeda ini sudah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan dalam Pasal 23. Oleh sebab itu, pengguna dilarang mengganti lampu asli atau memasang aksesoris yang dapat membahayakan pengguna jalan lain.

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