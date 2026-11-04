Daftar PO Bus Terkenal yang Punya Layanan Pramugari

JAKARTA - Daftar PO bus terkenal yang punya layanan pramugari bakal diulas dalam artikel. Perusahaan otobus (PO) di Indonesia kini seakan berlomba untuk memberikan pelayanan terbaik penumpang.

Lantas, PO bus apa saja yang menghadirkan layanan pramugari? Berikut merupakan PO bus yang menghadirkan layanan pramugari sebagaimana dirangkum Okezone.

PO Rosalia Indah

Bagi pengguna moda transportasi bus, nama Rosalia Indah mungkin sudah tidak asing lagi. PO ini termasuk perusahaan terkenal yang sudah lama melayani berbagai rute, baik di trans Jawa maupun Jawa-Sumatera.

PO yang bermarkas di Palur, Karanganyar, Jawa Tengah, ini juga memberikan layanan mewah. Di kelas eksekutif plus, Rosalia Indah menyediakan pramugari dan pramugara yang melayani semua keperluan penumpang.

PO Sudiro Tungga Jaya (STJ)

Sudiro Tungga Jaya (STJ) adalah perusahaan otobus asal Magetan, Jawa Timur. PO yang melayani rute trans Jawa ini memberikan pelayanan dengan menghadirkan pramugari agar penumpang nyaman selama perjalanan.

Selama perjalanan, para pramugari STJ bertugas membersihkan bus, merapikan selimut, mendata penumpang, hingga membagikan snack.

PO BEsT Premium

BEsT Premium atau Bintang Estu Terang Premium adalah PO asal Cilacap, Jawa Tengah. Awalnya, BEsT Premium adalah perusahaan angkutan travel yang melayani jurusan Sidareja-Yogyakarta dan Pangandaran-Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu, PO bus ini terus berkembang dan meningkatkan kualitas layanannya. Salah satunya dengan menghadirkan pramugari untuk melayani para penumpang.

PO Adhi Prima

Adhi Prima berada di bawah naungan PT Dwima Adisentosa. Mulanya, PO ini melayani penyewaan bus pariwisata, lalu merambah pasar jasa angkutan penumpang dengan rute Bekasi-Jakarta hingga Pulau Sumatera.