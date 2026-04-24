Siapa Pemilik PO Bus Primajasa? Ini Profilnya

JAKARTA - Siapa pemilik perusahaan otobus (PO) bus Primajasa? Artikel ini akan membahas profil dari pendiri PO tersebut.

1. Pendiri PO Primajasa

Primajasa didirikan H Amir Mahpud. Pria kelahiran Tasikmalaya pada 18 Juni 1962 itu mendirikan PT Primajasa Perdanarayautama pada 1991.

Ia mendirikan PO sendiri, meski sang ayah Engkud Mahpud adalah pendiri Group Mayasari Bakti. Ia membuktikan diri bisa mengembangkan perusahaan sendiri.

Melansir laman Primajasagroup, Jumat (24/4/2026), PO ini berdiri pada 1991, dengan pembukaan rute pertama pada 6 September 1991. Saat itu, rute yang dilayani adalah Bogor-Tangerang via Jakarta.

PO ini kemudian melebarkan sayap pada 2001, dengan membuka layanan bus antarkota antar provinsi (AKAP) pertamanya. Rute yang dilayani adalah Tangerang-Kampung Rambutan.

Selain itu, Bus Primajasa membuka titik penjemputan di wilayah ramai. Amir Mahpud melihat peluang besar untuk membuka trayek seperti di perumahan, pusat perbelanjaan, pelabuhan, dan bandara. Saat itu belum ada bus yang membuka trayek di daerah tersebut.

Peluang tersebut ternyata berhasil. Masyarakat tidak perlu pergi ke terminal ketika ingin bepergian. Terlebih lagi ketika transportasi kereta api dan pesawat terbang secara masif terus berkembang.

Selanjutnya, pada 2009-2016, PO bus Primajasa bekerja sama dengan Transjakarta dalam melayani transportasi dalam kota.

Pada 2025, PO Primajasa menjadi salah satu perusahaan otobus terbesar di dunia. PO ini memiliki 880 armada, dengan melayani 36 rute perjalanan.