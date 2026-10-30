Mau Gacha Skin MLBB Lebih Untung? Langsung Jajan Diamonds dan WDP di GoPay Games Sekarang

JAKARTA - Banner gacha skin Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) sering mendorong pemain membeli Diamonds mendadak karena durasi terbatas. Misalnya, banner Aspirants Unite 5.0 yang menghadirkan skin Selena dan Obsidia dirilis pada 9 Oktober 2026. Dalam 10 draw pertama, pemain dijamin mendapatkan minimal satu skin Epic atau lebih tinggi yang belum dimiliki.

Di sisi lain, GoPay Games hadir sebagai tempat praktis untuk top up ml serta membeli Weekly Diamond Pass (WDP) lewat website GoPay Games di gopay.co.id/games. Pilihan membeli Diamonds langsung atau WDP yang dicicil perlu dipertimbangkan agar lebih hemat dan terencana.

Apa yang Sebenarnya Bikin Gacha Skin MLBB Terasa Boros?

Merasa boros saat gacha skin MLBB biasanya muncul karena membeli atau top up sebelum mengetahui kebutuhan draw dan mekanisme jaminan skin. Padahal, angka Diamonds per draw tidak berubah, namun setiap banner memiliki ketentuan jaminan yang berbeda.

Contohnya, banner Aspirants Unite menjamin skin Epic dalam 10 draw pertama, tetapi skin utama membutuhkan Terrinia Box yang dapat memakan sekitar 30 draw. Jadi, tentukan dahulu target draw yang realistis sebelum membeli Diamonds.

Mengetahui target angka draw sejak awal membuat pembelian Diamonds lebih terencana dan terhindar dari pemborosan.

Berapa Diamonds yang Perlu Anda Siapkan untuk Satu Banner?

Saat ini, biaya satu draw adalah 210 Diamonds, sedangkan paket 10x draw berharga 2.100 Diamonds. Selama event diskon, draw pertama harian dan paket 10x pertama mendapat potongan 50 persen sehingga jauh lebih efisien.

Tentukan batas pengeluaran Diamonds dan manfaatkan diskon harian agar lebih hemat. Siapkan juga dana cadangan karena estimasi 30 draw bukanlah angka pasti. Setelah estimasi jelas, pilih metode pengumpulan Diamonds yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.

Diamonds atau WDP, Mana yang Cocok untuk Gacha Anda?