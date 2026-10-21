Apa itu CroxyProxy dan Bagaimana Cara Menggunakannya?

JAKARTA — Apa itu CroxyProxy dan bagaimana cara menggunakannya? Layanan proxy gratis kini makin banyak dilirik pengguna internet yang ingin membuka situs yang tidak bisa diakses.

Lantas, apa sebenarnya CroxyProxy, dan seperti apa cara memakainya?

Apa itu CroxyProxy

Mengutip dari laman Chrome Web Store, CroxyProxy adalah layanan web proxy yang bisa dipakai gratis melalui situs resminya. Proxy sendiri adalah server perantara. Saat kamu membuka sebuah situs lewat CroxyProxy, permintaanmu tidak langsung menuju situs tujuan, tetapi melewati server CroxyProxy terlebih dahulu. Setelah itu, halaman situs tampil melalui server tersebut.

Layanan proxy seperti ini sebenarnya sudah tidak asing, terutama di dunia perusahaan. Meski begitu, sebagian orang masih merasa asing dengan CroxyProxy dan kegunaannya. Lewat layanan ini, kamu bisa mengakses video di berbagai platform, membuka situs yang diblokir, hingga memakai Google dan YouTube secara anonim. CroxyProxy juga dapat dipakai untuk situs yang menggunakan teknologi web modern, seperti HTML5, WebRTC, dan WebSockets.

Cara Menggunakan CroxyProxy dan Manfaatnya

Cara memakainya pun sederhana karena tidak perlu konfigurasi atau instalasi aplikasi. Pertama, buka situs resmi CroxyProxy, yaitu croxyproxy.com, melalui browser di ponsel atau komputer. Kedua, masukkan alamat situs (URL) yang ingin kamu buka. Ketiga, tunggu sampai halaman tersebut tampil melalui server CroxyProxy. Setelah itu, kamu bisa menjelajah situs tersebut seperti biasa.

Manfaat pertama yang dapat kamu terima adalah terkait dengan biaya. Kamu tidak perlu membayar untuk menggunakan layanannya. Tak hanya itu, layanan ini juga bisa dibuka di berbagai browser, jadi tidak terbatas hanya pada satu aplikasi tertentu. Manfaat berikutnya yakni CroxyProxy dapat menembus situs yang diblokir, misalnya situs yang dibatasi di sekolah atau kantor.

Selain itu, CroxyProxy juga memakai identitas anonim sehingga alamat asli penggunanya tidak langsung terlihat oleh situs tujuan. Layanan ini juga disebut mengamankan informasi pencarian dan memiliki enkripsi dasar yang memberi lapisan keamanan tambahan saat memakai Wi-Fi publik.