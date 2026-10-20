Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Jepang Luncurkan Misi Antariksa Bersejarah, Ambil Sampel dari Bulan Mars

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |20:37 WIB
Jepang Luncurkan Misi Antariksa Bersejarah, Ambil Sampel dari Bulan Mars
Peluncuran wahana antariksa Martian Moons eXploration, Pusat Antariksa Tanegashima, Jepang, 19 Oktober 2026. (Foto: JAXA Digital Archives/JAXA)
A
A
A

TOKYO - Badan Antariksa Jepang telah meluncurkan misi yang bertujuan untuk menjadi pihak pertama yang mendarat di salah satu bulan Mars dan membawa pulang sampel dari permukaannya ke Bumi.

Sebuah roket H3 yang membawa wahana antariksa Martian Moons eXploration (MMX) lepas landas dari Pusat Antariksa Tanegashima pada Senin (19/10/2026), sebagaimana ditunjukkan dalam siaran langsung oleh Badan Eksplorasi Antariksa Jepang (JAXA).

Jika misi ini berjalan sesuai rencana, setidaknya 10 gram material dari Phobos akan dibawa kembali ke Bumi pada tahun 2031, dengan operasi pendaratan pertama dijadwalkan sekitar dua tahun dari sekarang.

Belum pernah ada wahana antariksa yang berhasil mendarat di Phobos maupun bulan Mars yang lebih kecil, Deimos. Uni Soviet sempat meluncurkan dua wahana pada tahun 1988, namun keduanya gagal menyelesaikan misi mereka.

Phobos 1 hilang sebelum mencapai Mars setelah sebuah perintah keliru dari Bumi melumpuhkan sistem kendali orientasinya. Phobos 2 sempat menghabiskan waktu hampir dua bulan untuk mengamati Mars dan Phobos sebelum kegagalan komunikasi mengakhiri misi tersebut, sehingga mencegah wahana itu meluncurkan dua perangkat pendarat kecil.

Misi Rusia berikutnya, Fobos-Grunt, yang bertujuan membawa pulang sampel, mengalami kegagalan pada tahun 2011 ketika sistem propulsi wahana antariksa tersebut gagal mendorongnya keluar dari orbit Bumi menuju Mars.

JAXA merencanakan agar misi MMX tiba di Mars pada Agustus atau September 2027 dan memulai pengamatan sebelum meluncurkan wahana penjelajah (rover) pada akhir 2028 atau awal 2029. Wahana antariksa ini membawa sebuah rover buatan Prancis-Jerman seberat 25 kilogram bernama IDEFIX, yang akan diturunkan ke permukaan Phobos untuk melakukan penelitian selama sekitar 100 hari. Wahana utama kemudian akan mencoba melakukan dua kali pendaratan untuk mengumpulkan sampel. MMX juga dijadwalkan untuk terbang melintasi Deimos pada tahun 2030, sebelum modul pengembaliannya bertolak kembali ke Bumi.

Mendarat di Phobos menghadirkan tantangan teknis yang besar. Bulan ini hanya berukuran 27 kilometer pada dimensi terpanjangnya, dan tarikan gravitasinya terlalu lemah untuk operasi orbit dekat yang konvensional. Sebagai gantinya, MMX akan menyinkronkan orbitnya di sekitar Mars dengan orbit Phobos, sehingga secara efektif menjadi kuasisatelit bagi bulan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/16/3236200//ilustrasi-Bwgb_large.jpg
Turki Umumkan Rencana Kirim Misi Antariksa ke Bulan pada 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/16/3230267//pesawat_ruang_angkasa_soyuz_ms_29-eVks_large.jpg
Misi Gabungan AS-Rusia Diluncurkan ke Stasiun Luar Angkasa Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/16/3229563//roket_h3_jepang_lepas_landas_dari_pusat_antariksa_tanegashima_pada_22_desember_2025-dmHv_large.jpg
Untuk Pertama Kali, Jepang Sukses Uji Coba Pendaratan Roket yang Dapat Digunakan Ulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/16/3223835//randy_bresnik_luca_parmitano_frank_rubio_dan_andre_douglas-VjZb_large.jpg
NASA Akan Kirim 4 Astronot dalam Misi Artemis III, Dijadwalkan Terbang pada 2027
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement