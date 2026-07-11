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Untuk Pertama Kali, Jepang Sukses Uji Coba Pendaratan Roket yang Dapat Digunakan Ulang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |21:07 WIB
Untuk Pertama Kali, Jepang Sukses Uji Coba Pendaratan Roket yang Dapat Digunakan Ulang
Roket H3 Jepang lepas landas dari Pusat Antariksa Tanegashima pada 22 Desember 2025.
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JAKARTA - Badan antariksa Jepang pada Sabtu (11/7/2026) mengatakan telah menyelesaikan uji lepas landas dan pendaratan pertama prototipe roket yang dapat digunakan ulang. Ini menandai langkah maju dalam teknologi penghematan biaya yang didominasi oleh SpaceX.

Prototipe tersebut, yang diluncurkan dari lokasi uji Badan Eksplorasi Antariksa Jepang (JAXA) di Noshiro, wilayah Akita, mencapai ketinggian sekitar 10 meter, dan kemudian mendarat.

Penerbangan berlangsung sekitar 40 detik, menurut JAXA.

"Saya merasa kami telah mencurahkan banyak waktu dan upaya untuk ini, dan sekarang setelah prototipe lepas landas dan mendarat tanpa masalah, saya harus mengatakan saya merasa sangat lega," kata Takashi Ito dari JAXA, yang memimpin peluncuran tersebut, kepada wartawan, sebagaimana dilansir AFP.

Ito mengatakan badan tersebut akan meninjau data untuk sepenuhnya menentukan keberhasilan uji coba tersebut, tetapi dia "yakin" bahwa mereka "memperoleh data yang sangat berguna."

Sebagian besar roket dirancang untuk sekali pakai, dengan komponen yang jatuh ke laut, terbakar di atmosfer, atau tetap berada di orbit sebagai puing-puing. Tahap peluncuran pertama dianggap sebagai komponen yang paling mahal.

Namun, penggunaan roket yang sebagian dapat digunakan kembali akan memangkas biaya peluncuran.

 

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