Ilmuwan Temukan Spesies Kucing Liar Baru di Bolivia, Pertama dalam Seabad

LA PAZ - Seekor kucing liar mungil yang ditemukan bersembunyi di hutan Bolivia diidentifikasi oleh para ilmuwan sebagai spesies baru yang dinamakan Leopardus tilcayo. Ini menjadikan hewan itu sebagai spesies kucing hidup pertama yang diberi nama dan dideskripsikan sebagai spesies baru dalam kurun waktu lebih dari 100 tahun.

Kucing tutul, yang dikenal secara lokal sebagai Tilcayo, hidup di hutan Yungas yang subur di Bolivia, wilayah pegunungan di mana hutan sering kali diselimuti awan dan kelembapan tinggi.

Panjang kucing ini hanya sekitar 46 sentimeter dan berat sekitar 1,4 kilogram, menjadikannya lebih kecil dari rata-rata kucing domestik.

Penemuan ini bermula ketika para peneliti menyadari bahwa hewan asal Bolivia tersebut tidak terlihat persis seperti kucing harimau yang selama ini mereka kenal.

"Bulunya berwarna cokelat muda... dengan pola rosette (bercak menyerupai bunga mawar) yang bentuknya tidak beraturan," ujar Paola Nogales-Ascarrunz, seorang National Geographic Explorer sekaligus penulis studi tersebut, kepada Reuters.

Kucing harimau (tiger cat) sangat sulit dibedakan karena beberapa spesiesnya tampak serupa. Selama bertahun-tahun, kelompok ini sebagian besar dianggap sebagai satu spesies, meskipun penelitian genetik telah mengisyaratkan adanya keragaman yang lebih besar di dalamnya.

Para peneliti menganalisis DNA dari 38 ekor kucing yang berasal dari berbagai wilayah di Amerika Selatan, termasuk delapan spesimen museum. Hasil penelitian kemudian mengungkap bahwa kelompok yang sebelumnya dianggap sebagai satu spesies tersebut sebenarnya terdiri dari lima spesies yang berbeda secara genetik.