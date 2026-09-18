Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ilmuwan Temukan Spesies Kucing Liar Baru di Bolivia, Pertama dalam Seabad

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |14:44 WIB
Ilmuwan Temukan Spesies Kucing Liar Baru di Bolivia, Pertama dalam Seabad
Leopardus tilcayo. (Foto: National Geographic)
A
A
A

LA PAZ - Seekor kucing liar mungil yang ditemukan bersembunyi di hutan Bolivia diidentifikasi oleh para ilmuwan sebagai spesies baru yang dinamakan Leopardus tilcayo. Ini menjadikan hewan itu sebagai spesies kucing hidup pertama yang diberi nama dan dideskripsikan sebagai spesies baru dalam kurun waktu lebih dari 100 tahun.

Kucing tutul, yang dikenal secara lokal sebagai Tilcayo, hidup di hutan Yungas yang subur di Bolivia, wilayah pegunungan di mana hutan sering kali diselimuti awan dan kelembapan tinggi.

Panjang kucing ini hanya sekitar 46 sentimeter dan berat sekitar 1,4 kilogram, menjadikannya lebih kecil dari rata-rata kucing domestik.

Penemuan ini bermula ketika para peneliti menyadari bahwa hewan asal Bolivia tersebut tidak terlihat persis seperti kucing harimau yang selama ini mereka kenal.

"Bulunya berwarna cokelat muda... dengan pola rosette (bercak menyerupai bunga mawar) yang bentuknya tidak beraturan," ujar Paola Nogales-Ascarrunz, seorang National Geographic Explorer sekaligus penulis studi tersebut, kepada Reuters.

Kucing harimau (tiger cat) sangat sulit dibedakan karena beberapa spesiesnya tampak serupa. Selama bertahun-tahun, kelompok ini sebagian besar dianggap sebagai satu spesies, meskipun penelitian genetik telah mengisyaratkan adanya keragaman yang lebih besar di dalamnya.

Para peneliti menganalisis DNA dari 38 ekor kucing yang berasal dari berbagai wilayah di Amerika Selatan, termasuk delapan spesimen museum. Hasil penelitian kemudian mengungkap bahwa kelompok yang sebelumnya dianggap sebagai satu spesies tersebut sebenarnya terdiri dari lima spesies yang berbeda secara genetik.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bolivia Kucing Spesies baru
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/612/3240932//kucing-2SAN_large.jpg
Deretan Potret Kucing yang Terpapar Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/33/3240485//davina_karamoy-Qd17_large.JPG
Davina Karamoy Ungkap Kedekatan dengan Kucing Kesayangan: Kasih Sayang Saja Tak Cukup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/612/3230908//sheila_dara-0Syv_large.jpg
Potret Gemas Sheila Dara Ditiban Anabulnya: Kompilasi Ditiban Bubuy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/16/3230429//colobus_congoensis-Xr3h_large.jpg
Spesies Monyet Baru dengan Bibir Oranye Ditemukan di Hutan Kongo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/482/3226898//makanan_kucing-z3HA_large.jpg
Mengenal Manfaat Dry Food untuk Kesehatan Gigi Kucing, Ini Kata Dokter Hewan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/16/3225760//pleurocordyceps_cornusynnemata-5drq_large.jpg
Peneliti Temukan Spesies Baru Parasit Super Pemangsa Jamur Zombi di Hutan Kalimantan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement