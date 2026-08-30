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Hollyland Perkenalkan Lima Lini Produk Terbaru di Indonesia, Mikrofon hingga Interkom Nirkabel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 30 Agustus 2026 |16:00 WIB
Hollyland Perkenalkan Lima Lini Produk Terbaru di Indonesia, Mikrofon hingga Interkom Nirkabel
Hollyland Lark M3 menjadi salah satu produk yang diluncurkan pada Hollyland We Connect SEA.
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JAKARTA — Hollyland resmi meluncurkan lima lini produk terbarunya dalam gelaran Hollyland We Connect SEA di Jakarta, Sabtu (29/8/2026). Kelima produk yang merupakan bagian dari ekosistem kreatif Hollyland ini adalah Pyro 7 Ultra, Solidcom SE 2, Solidcom C1 Air, Lark M3, dan Lark A2.

Pyro 7 Ultra (Wireless Monitor 7 Inci)

Hollyland Pyro 7 Ultra.

Mengintegrasikan fungsi transmitter (TX), receiver (RX), dan monitor dalam satu perangkat. Monitor berukuran 7 inci ini memiliki tingkat kecerahan tinggi hingga 1.500 nits sehingga sangat jelas di bawah terik matahari. Didukung teknologi codec TWiFi dan transmisi dual-band (2,4 GHz & 5 GHz), Pyro 7 Ultra mampu mengirim sinyal video hingga kualitas 4K/60fps dengan latensi ultra-rendah sekitar 20 ms pada mode Focus 1080p, serta jarak jangkauan transmisi yang sangat luas.

Solidcom SE 2 (Sistem Interkom Nirkabel)

Sistem komunikasi full-duplex yang bekerja di frekuensi 2,4 GHz dengan teknologi frequency hopping otomatis untuk mencegah gangguan sinyal. Perangkat ini dibekali dual-mic Environmental Noise Cancellation (ENC) hingga 20 dB untuk menyaring kebisingan latar belakang, serta daya tahan baterai hingga 10–12 jam per pengisian daya.

Solidcom C1 Air (Interkom Open-Ear Super Ringan)

Dirancang khusus untuk produksi live event dan broadcast berdurasi panjang. Mengusung desain open-ear yang nyaman dengan bobot super ringan hanya sekitar 42 gram, perangkat ini mampu menjaga komunikasi tim tetap terhubung secara stabil hingga jarak 300 meter.

 

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