JAKARTA — Hollyland resmi meluncurkan lima lini produk terbarunya dalam gelaran Hollyland We Connect SEA di Jakarta, Sabtu (29/8/2026). Kelima produk yang merupakan bagian dari ekosistem kreatif Hollyland ini adalah Pyro 7 Ultra, Solidcom SE 2, Solidcom C1 Air, Lark M3, dan Lark A2.
Mengintegrasikan fungsi transmitter (TX), receiver (RX), dan monitor dalam satu perangkat. Monitor berukuran 7 inci ini memiliki tingkat kecerahan tinggi hingga 1.500 nits sehingga sangat jelas di bawah terik matahari. Didukung teknologi codec TWiFi dan transmisi dual-band (2,4 GHz & 5 GHz), Pyro 7 Ultra mampu mengirim sinyal video hingga kualitas 4K/60fps dengan latensi ultra-rendah sekitar 20 ms pada mode Focus 1080p, serta jarak jangkauan transmisi yang sangat luas.
Sistem komunikasi full-duplex yang bekerja di frekuensi 2,4 GHz dengan teknologi frequency hopping otomatis untuk mencegah gangguan sinyal. Perangkat ini dibekali dual-mic Environmental Noise Cancellation (ENC) hingga 20 dB untuk menyaring kebisingan latar belakang, serta daya tahan baterai hingga 10–12 jam per pengisian daya.
Dirancang khusus untuk produksi live event dan broadcast berdurasi panjang. Mengusung desain open-ear yang nyaman dengan bobot super ringan hanya sekitar 42 gram, perangkat ini mampu menjaga komunikasi tim tetap terhubung secara stabil hingga jarak 300 meter.