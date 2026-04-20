Hollyland Hadirkan Pyro Ultra di Indonesia, Solusi Wireless Video 4K untuk Profesional

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |17:33 WIB
Hollyland Pyro Ultra.
JAKARTA – Hollyland menghadirkan sistem transmisi video wireless generasi terbarunya Pyro Ultra, di Indonesia. Perangkat ini dirancang untuk kebutuhan produksi profesional dari pembuatan film hingga konten seperti streaming.

Pyro Ultra mendukung transmisi video hingga resolusi 4K60 melalui HDMI, memberikan detail visual yang tajam. Dengan teknologi TWiFi yang menggabungkan frekuensi 2.4GHz dan 5GHz, koneksi tetap stabil meski berada di lingkungan padat sinyal. Perangkat ini memiliki jangkauan hingga 1,5 km (Line-of-Sight) dengan latensi sangat rendah, mencapai 20ms pada Focus Mode.

Fleksibilitas Workflow Profesional

Pyro Ultra dirancang untuk kolaborasi tim melalui dua mode utama:

  • Broadcast Mode: Menghubungkan satu transmitter ke banyak receiver tanpa batas.
  • Standar Mode: Mendukung hingga 4 receiver dan 2 perangkat seluler.

Dilengkapi input/output HDMI dan SDI, Pyro Ultra juga mendukung fitur streaming langsung melalui UVC dan RTMP. Untuk menjaga kualitas siaran, tersedia fitur Freeze Frame dan custom image yang akan menahan tampilan visual saat terjadi gangguan sinyal secara mendadak.

Sebagai bagian dari ekosistem Hollyland, Pyro Ultra kompatibel dengan berbagai perangkat dalam lini Pyro, termasuk monitor dan transmitter lainnya, memungkinkan integrasi yang lebih luas dalam satu sistem produksi.

Harga dan Ketersediaan

Hollyland Pyro Ultra telah tersedia di Indonesia melalui dealer resmi serta marketplace official store dengan harga berikut:

  • Pyro Ultra (1TX & 1RX): Rp 17.839.000
  • Pyro Ultra (1TX & 2RX): Rp 25.489.000

Distributor resmi Hollyland, PT Denka Pratama Indonesia membeirkan jaminan garansi resmi 1 tahun.

(Rahman Asmardika)

      
