Ini 4 Fitur Email Bisnis yang Bikin Tim Kerja Lebih Efisien

JAKARTA - Email sering dianggap hanya sebagai sarana mengirim dan menerima pesan. Padahal, email bisnis saat ini sudah jauh berkembang dari sekadar kotak masuk biasa.

Ada banyak fitur yang jika dimanfaatkan maksimal bisa menghemat waktu dan menyederhanakan pekerjaan tim, tanpa perlu berpindah-pindah aplikasi untuk berkoordinasi. Bagi tim yang setiap hari harus membalas puluhan email sambil mengejar tenggat waktu, fitur-fitur tersebut dapat membantu pekerjaan sehari-hari menjadi lebih praktis dan efisien.

Email Bukan Cuma soal Kirim Pesan

Bagi tim yang bekerja bersama, baik itu tim kecil di startup maupun divisi besar di perusahaan, komunikasi yang lancar menjadi kunci utama agar pekerjaan tidak tertunda. Sayangnya, banyak yang masih menggunakan email hanya untuk hal-hal dasar, padahal ada fitur-fitur yang sebenarnya dirancang khusus untuk mempercepat kerja tim.

Kondisi ini bukan tanpa alasan karena fitur-fitur tersebut belum tentu dimanfaatkan secara maksimal karena tidak semua pengguna mengetahui atau terbiasa menggunakannya.

Di sisi lain, kebutuhan tim terhadap efisiensi kerja semakin tinggi seiring bertambahnya volume komunikasi digital sehari-hari. Rapat online, koordinasi lintas divisi, hingga komunikasi dengan klien dan mitra kini banyak berlangsung lewat email, sehingga fitur-fitur pendukung yang sebenarnya sudah tersedia justru berpotensi besar membantu tim bekerja lebih ringkas, asal dimanfaatkan dengan tepat.

4 Fitur Email Bisnis yang Bikin Kerja Tim Lebih Gesit

Email bisnis dengan domain sendiri biasanya dilengkapi berbagai fitur produktivitas yang dapat membantu menyederhanakan pekerjaan sehari-hari. Berikut 4 fitur yang layak dimanfaatkan, terutama bagi tim dengan komunikasi yang padat setiap hari:

1. Bantuan Menulis Email Otomatis