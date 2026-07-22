Jepang Buat "Kulkas Manusia" untuk Atasi Panas Ekstrem, Cukup 5 Menit Langsung Adem

JAKARTA - Jepang telah memperkenalkan solusi unik untuk mengatasi suhu musim panas yang ekstrem, sebuah bilik pendingin untuk manusia. Bilik yang disebut Do Hiemon Box ini menyerupai lemari es raksasa, tetapi alih-alih menyimpan makanan atau minuman, bilik ini dirancang untuk mendinginkan orang yang terpapar panas yang sangat tinggi dengan cepat.

Dilansir Gizmochina, Do Hiemon Box dikembangkan sebagai respons terhadap kenaikan suhu dan telah menarik perhatian karena aplikasi praktisnya di tempat kerja.

Terinspirasi Mesin Penjual Otomatis

Do Hiemon Box dikembangkan oleh produsen mesin pendingin dan penjual otomatis Jepang, SDRS, dan dijual oleh pemasok peralatan industri Trusco Nakayama. Terinspirasi oleh mesin penjual otomatis berpendingin Jepang, stan ini menjaga suhu interiornya sekitar 15 °C.

Begitu pengguna duduk di kursi yang terpasang, udara dingin sekitar 5 °C akan diarahkan ke kepala, leher, bahu, dan punggung. Perusahaan mengklaim pengguna mulai merasakan kesejukan yang nyata dalam waktu lima menit, sementara menghabiskan sekitar 10 menit di dalam ruangan dapat membantu menurunkan suhu tubuh dan meringankan gejala yang terkait dengan kelelahan akibat panas.

Bilik portabel ini menawarkan tiga mode pendinginan dan secara otomatis mati setelah 20 menit untuk mencegah pendinginan berlebihan. Alat ini menggunakan sekitar setengah dari daya listrik yang dibutuhkan oleh pendingin udara konvensional, tidak memerlukan instalasi, dan dilengkapi dengan roda sehingga mudah dipindahkan antar lokasi kerja. Bilik ini ditujukan untuk lokasi konstruksi, pabrik, gudang, acara luar ruangan, sekolah, pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat lain di mana orang secara teratur terpapar suhu tinggi.