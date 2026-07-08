Menerapkan Work-Life Balance Tanpa Harus Keluar Rumah, Emang Bisa?

JAKARTA - Di dunia yang seolah menuntut kita untuk terus bergerak cepat, work-life balance jadi sulit dilakukan. Apalagi, semakin tinggi posisi karier, tanggung jawab pekerjaan menjadi lebih banyak.

Jangankan mengiyakan ajakan teman makan di luar, untuk sekadar melakukan hobi rasanya jadi sulit sekali. Bila ada waktu luang, beberapa orang memilih untuk beristirahat di rumah dan tidak melakukan apa pun.

Padahal, work-life balance penting diterapkan agar kita terhindar dari burnout akibat beban kerja yang berlebih. Bekerja terus-menerus juga akan menurunkan kemampuan berpikir kreatif, membuatmu kesulitan mencari solusi atas pekerjaan yang harus diselesaikan.

Oleh sebab itu, tetap luangkan waktu untuk diri sendiri. Tanpa perlu keluar rumah, kamu bisa melakukannya di kamar, kok! Misalnya dengan menonton series favorit.

Coba ingat, kapan terakhir kali kamu maraton episode series favoritmu? Selain menyenangkan, berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan menonton film favorit dapat menurunkan tingkat stres.

Hal itu dikarenakan kita sering kali mengingat kembali cerita-cerita tersebut, terlibat dalam lamunan, imajinasi, dan fantasi. Para peneliti menyebut ini sebagai "keterlibatan imajinatif retrospektif", kebiasaan ini sama dengan perilaku membaca buku secara maraton.