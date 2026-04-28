Lemomo Tebar Hadiah Lebih dari Rp1 Miliar di Awards Ceremony Challenge Ramadan

JAKARTA - Lemomo menggelar awards ceremony pembagian hadiah program Ramadan Spesial Challenge pada Sabtu (18/4) pukul 14.00 WIB di kantor pusat Lemomo, Mandiri Inhealth Tower, Jakarta. Kegiatan ini menjadi puncak dari program Blind Box edisi terbatas Rp1 yang berlangsung sejak 20 Februari hingga 30 Maret 2026.

Dalam acara ini, lebih dari 500 unit hadiah dibagikan dengan total nilai mencapai lebih dari Rp1 miliar. Para pemenang menerima hadiah secara langsung, mulai dari Smart TV, mesin cuci, handphone Samsung, sepeda listrik, hingga grand prize Honda Beat.

Interaksi antar peserta terlihat aktif sejak awal acara, mencerminkan tingginya antusiasme pengguna terhadap program yang dijalankan selama Ramadan. Program ini sebelumnya mengharuskan pengguna menyelesaikan akumulasi misi transaksi di dalam aplikasi untuk mendapatkan akses klaim Blind Box edisi terbatas Rp1.

“Terima kasih atas kehadiran dan dukungan yang telah diberikan kepada Lemomo. Dukungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkembang dan menghadirkan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna,” ujar Head of Business Development Lemomo Achmad Ismail.

Ratusan Hadiah Dibagikan, Antusiasme Terlihat Sepanjang Acara

Memasuki sesi utama, panitia memanggil nama pemenang secara bertahap. Setiap pengumuman disambut tepuk tangan, menciptakan suasana meriah di dalam ruangan.