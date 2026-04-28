Microsoft Ubah Penamaan pada Peta Wilayah Tepi Barat yang Diduduki Israel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |13:09 WIB
JAKARTA - Microsoft telah melakukan perubahan pada peta digitalnya untuk memasukkan nama-nama geografis Palestina dan menghapus beberapa sebutan Israel yang dianggap "menyesatkan" di daerah Tepi Barat yang diduduki, demikian pernyataan sebuah kelompok hak digital.

Dalam sebuah pernyataan, Pusat Arab untuk Kemajuan Media Sosial (7amleh) mengatakan perubahan tersebut mencakup layanan berbasis lokasi, termasuk mesin pencari "Bing". Label yang sebelumnya mencantumkan lokasi di Tepi Barat yang diduduki di bawah sebutan "Yudea dan Samaria, Israel" kini diganti dengan istilah "Tepi Barat".

"Yudea dan Samaria" adalah istilah Israel untuk menyebut Tepi Barat yang diduduki. Namun, berdasarkan hukum internasional, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dianggap sebagai wilayah Palestina yang diduduki Israel dan merupakan komponen kunci dari negara Palestina di masa depan.

Perubahan tersebut merupakan "koreksi yang diperlukan," kata Lama Nazeeh, Manajer Advokasi 7amleh, sebagaimana dilansir Anadolu. Dia menyerukan kepada perusahaan teknologi untuk mematuhi hukum internasional dan tidak berkontribusi pada "penghapusan digital geografi Palestina."

Pencarian pada peta Bing juga mengonfirmasi bahwa nama "Tepi Barat" telah diadopsi oleh Microsoft untuk merujuk pada wilayah Palestina. Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi langsung dari platform tersebut mengenai pembaruan ini.

