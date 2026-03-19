3 Aplikasi Pemantau Lalu Lintas Mudik Terbaik 2026

JAKARTA - Menjelang hari raya Lebaran 2026, jutaan pemudik di Indonesia bersiap menghadapi arus lalu lintas padat, terutama di jalan tol Trans-Jawa dan jalur arteri lainnya. Untungnya, saat ini sudah banyak aplikasi pemantau lalu lintas yang bisa digunakan untuk membantu menghindari kemacetan.

Berikut tiga aplikasi pemantau lalu lintas terbaik yang dapat memperlancar perjalanan mudik Anda.

Google Maps

Google Maps tetap pilihan utama dengan tampilan lalu lintas real-time (hijau lancar, merah macet), estimasi waktu akurat, info SPBU, rest area, dan peta offline. Aplikasi yang telah diunduh lebih 10 miliar kali per Maret 2026 ini juga memiliki fitur rerouting otomatis yang bisa membuat perjalanan lebih singkat dan hemat waktu.

Link Download:

Play Store: play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps

App Store: apps.apple.com/id/app/google-maps/id585027354.

Waze

Waze adalah aplikasi yang menggunakan input data pengguna langsung untuk deteksi kemacetan, kecelakaan, razia, atau contraflow mudik 2026. Aplikasi ini juga memberikan rute alternatif tol dengan notifikasi suara, dengan perkiraan waktu sampai yang update secara real-time, hingga lokasi SPBU/masjid.

Link Download: