Amazfit Luncurkan Active 3 Premium, Smartwatch untuk Pelari dengan GPS Presisi

JAKARTA – Amazfit meluncurkan smartwatch terbarunya, Amazfit Active 3 Premium, yang dirancang bagi pengguna yang ingin meningkatkan performa olahraga melalui teknologi pemantauan kesehatan dan latihan yang lebih canggih. Smartwatch ini dilengkapi dengan fitur olahraga komprehensif, termasuk navigasi GPS presisi.

Desain Premium dengan Layar AMOLED Ultra Terang

Amazfit Active 3 Premium hadir dengan layar AMOLED 1,32 inci beresolusi 466 × 466 yang mampu mencapai tingkat kecerahan hingga 3.000 nits, memastikan tampilan tetap jelas bahkan di bawah sinar matahari. Layar smartwatch ini dilindungi sapphire glass yang tahan gores dan dipadukan dengan frame stainless steel, memberikan tampilan elegan sekaligus daya tahan lebih baik untuk penggunaan sehari-hari maupun aktivitas olahraga.

Fitur Latihan untuk Pelari

Amazfit Active 3 Premium menghadirkan berbagai fitur latihan yang dirancang untuk membantu pelari meningkatkan performa secara bertahap dan terukur. Smartwatch ini menyediakan training plan berbasis sains yang membantu pengguna membangun rutinitas latihan lebih konsisten dan efektif.