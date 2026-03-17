JAKARTA – Amazfit meluncurkan smartwatch terbarunya, Amazfit Active 3 Premium, yang dirancang bagi pengguna yang ingin meningkatkan performa olahraga melalui teknologi pemantauan kesehatan dan latihan yang lebih canggih. Smartwatch ini dilengkapi dengan fitur olahraga komprehensif, termasuk navigasi GPS presisi.
Amazfit Active 3 Premium hadir dengan layar AMOLED 1,32 inci beresolusi 466 × 466 yang mampu mencapai tingkat kecerahan hingga 3.000 nits, memastikan tampilan tetap jelas bahkan di bawah sinar matahari. Layar smartwatch ini dilindungi sapphire glass yang tahan gores dan dipadukan dengan frame stainless steel, memberikan tampilan elegan sekaligus daya tahan lebih baik untuk penggunaan sehari-hari maupun aktivitas olahraga.
Amazfit Active 3 Premium menghadirkan berbagai fitur latihan yang dirancang untuk membantu pelari meningkatkan performa secara bertahap dan terukur. Smartwatch ini menyediakan training plan berbasis sains yang membantu pengguna membangun rutinitas latihan lebih konsisten dan efektif.