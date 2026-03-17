Nyentrik Abis! Grand Filano Hybrid Disulap Jadi Skutik Bergaya Anak Muda Kalcer

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |16:59 WIB
Nyentrik Abis! Grand Filano Hybrid Disulap Jadi Skutik Bergaya Anak Muda Kalcer
Grand Filano Hybrid Urban Rally milik Adega Anggayasta yang dimodifikasi oleh Rainbow Moto Builder. (Foto: dok Istimewa)
JAKARTA - Bagi banyak pengendara muda di kota, modifikasi pada sepeda motor bukan selalu soal untuk meningkatkan performa dan berusaha untuk tampil berbeda dari motor lainnya, tetapi menjadi salah satu cara untuk mengekspresikan selera, gaya hidup, dan aktivitas sehari-hari.

Hal ini tercermin pada skutik Grand Filano Hybrid yang dimodifikasi dengan tema Urban Rally dengan pemilihan warna yang sangat nyentrik dan ikonik milik Adega Anggayasta yang dimodifikasi oleh Rainbow Moto Builder, salah satu modifikator lokal yang terkenal dengan gaya modifikasinya yang terinspirasi dari motor klasik dan disesuaikan dengan gaya pengendaranya.

Konsep modifikasi yang terinspirasi dari dunia rally era 1980-an khususnya karakter mobil rally yang identik dengan penampilan berani, serta perpaduan beberapa warna yang kontras serta beberapa part tambahan yang fungsional untuk mendukung selama balap.

Founder dari komunitas bernama Kalcer Skuter ini sukses menerjemahkan nuansa retro rally ke dalam skutik kalcer anak muda zaman now, yaitu Grand Filano Hybrid yang punya desain retro tapi tetap punya berbagai fitur modern nan canggih sehingga relevan untuk bermobilitas sehari-hari di perkotaan.

Bentuk bodi dan desainnya yang ikonik menjadi alasan utama Adega untuk memodifikasi skutik ini sehingga permainan warna hijau tosca, ungu, dan oranye serta tambahan grafis kuning sebagai latar belakang dari identitas khas rally pada bagian bodi menjadi daya tarik utamanya.

