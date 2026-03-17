Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Penelitian Princeton University–SMRC Ungkap Berhenti Gunakan Medsos Bersama Keluarga Bikin Mental Lebih Sehat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |12:51 WIB
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Berhenti menggunakan media sosial secara kolektif bersama keluarga membuat mental lebih sehat. Demikian temuan studi Princeton University, Amerika Serikat (AS) bekerja sama dengan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), yang disampaikan melalui kanal YouTube SMRC TV pada Minggu, 15 Maret 2026. Profesor Nicholas Kuipers dari Princeton University menyatakan bahwa studi ini bertujuan mencari penjelasan ilmiah dan meyakinkan tentang pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental.

Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, dalam presentasi temuan survei bertajuk “Efek Media Sosial terhadap Kesehatan Mental” menjelaskan bahwa survei ini menggunakan metode eksperimental terhadap populasi pengguna media sosial di 30 ibu kota provinsi di Indonesia.

Sampel sebanyak 1.502 responden dipilih secara acak (stratified multistage random sampling) dan diwawancarai online dua kali dalam bentuk panel. Wawancara pertama dilakukan ketika responden dalam keadaan biasa beraktivitas dengan medsos mereka.

Kemudian responden dibagi secara acak ke dalam tiga kelompok:

  • Kelompok responden yang diminta menghentikan penggunaan medsos setelah wawancara pertama hingga wawancara kedua (Kelompok T1).
  • Kelompok responden yang diminta bersama-sama dengan semua anggota rumah tangga untuk tidak menggunakan medsos setelah wawancara pertama hingga wawancara kedua (Kelompok T2).
  • Kelompok responden yang tetap dipersilakan menggunakan medsos seperti biasa sejak wawancara pertama hingga wawancara kedua (Kelompok Kontrol).
     

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/337/3207367//kemendukbangga-TpsK_large.jpg
Menteri Wihaji: Perlindungan Anak di Ruang Digital, Peran Keluarga Jadi Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/629/3207284//ibu_dan_anak-OMPH_large.jpg
Riset : Berhenti dari Media Sosial Bersama Keluarga Bikin Mental Lebih Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/629/3207063//ibu_dan_anak-BHC0_large.jpg
Fakta-Fakta Anak di Indonesia Alami Masalah Kesehatan Jiwa Gegara Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/629/3206721//medsos-muWS_large.jpg
Indonesia Jadi Negara Pengguna Internet Anak Terbesar Kelima di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/629/3206643//menkes-JX5V_large.jpg
Menkes: 10% Anak di Indonesia Alami Masalah Kesehatan Jiwa, Media Sosial Jadi Salah Satu Sebab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/338/3206591//viral-W1dS_large.jpg
Viral Korban Jadi Tersangka, Begini Cerita di Balik Restorative Justice Nabilah O'Brien
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement