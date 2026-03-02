Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

4 Aplikasi Alarm Sahur Terbaik untuk Menyempurnakan Waktu Ibadah Ramadhan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |19:35 WIB
4 Aplikasi Alarm Sahur Terbaik untuk Menyempurnakan Waktu Ibadah Ramadhan
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Ramadhan 1447 H/2026 telah tiba, umat Muslim di Indonesia memulai ibadah puasa. Salah satu tantangan utama adalah bangun sahur tepat waktu, dan empat aplikasi alarm sahur terbaik berikut siap menjadi pengingat setia dengan jadwal imsakiyah akurat dari Kemenag.

Muslim Pro

Muslim Pro menjadi aplikasi populer dan andalan selama Ramadhan dengan pengingat sahur/iftar otomatis berbasis GPS, pilihan suara azan, serta log puasa harian yang memotivasi konsistensi ibadah. Aplikasi ini juga memiliki fitur kompas kiblat dan Al-Quran digital, menjadikannya paket lengkap untuk Ramadhan.

Athan: Prayer Times & Al Quran

Athan unggul dalam alarm sahur dengan azan autentik dan widget layar utama untuk memantau imsakiyah 2026 secara real-time, cocok bagi yang sering lupa mengatur alarm manual. Notifikasi lembut namun tegas, ditambah kalender hijriah lengkap, menjadikannya pilihan praktis tanpa iklan mengganggu. Didukung metode NU/Muhammadiyah, aplikasi ini sesuai untuk pengguna lokal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/16/3204177//ilustrasi-1wCk_large.jpg
Daftar 5 Aplikasi Ini Cocok Untuk Temani Jalankan Ibadah Puasa Ramadhan 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/16/3201961//ilustrasi-Oeo3_large.jpg
5 Aplikasi Jadwal Puasa Ramadhan 2026, Lengkap dengan Pengingat Sahur dan Buka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/612/3198273//viral-uwSW_large.jpg
Viral Aplikasi Kematian 'Are You Dead?', Ternyata Ini Fungsinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/622/3195280//rupiah-oLs1_large.jpg
Heboh Aplikasi Penghasil Uang Tanpa Modal 2026, OJK Ungkap Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/16/3195388//demumu-ypGI_large.jpg
Aplikasi ‘Apakah Kamu Sudah Mati?’ Jadi Viral di China, Ini Fungsinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/16/3194804//ilustrasi-YSiT_large.jpg
5 Aplikasi Penghasil Uang Rp 100 Ribu Per Hari Terbaru Januari 2026
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement