4 Aplikasi Alarm Sahur Terbaik untuk Menyempurnakan Waktu Ibadah Ramadhan

JAKARTA – Ramadhan 1447 H/2026 telah tiba, umat Muslim di Indonesia memulai ibadah puasa. Salah satu tantangan utama adalah bangun sahur tepat waktu, dan empat aplikasi alarm sahur terbaik berikut siap menjadi pengingat setia dengan jadwal imsakiyah akurat dari Kemenag.

Muslim Pro

Muslim Pro menjadi aplikasi populer dan andalan selama Ramadhan dengan pengingat sahur/iftar otomatis berbasis GPS, pilihan suara azan, serta log puasa harian yang memotivasi konsistensi ibadah. Aplikasi ini juga memiliki fitur kompas kiblat dan Al-Quran digital, menjadikannya paket lengkap untuk Ramadhan.

Athan: Prayer Times & Al Quran

Athan unggul dalam alarm sahur dengan azan autentik dan widget layar utama untuk memantau imsakiyah 2026 secara real-time, cocok bagi yang sering lupa mengatur alarm manual. Notifikasi lembut namun tegas, ditambah kalender hijriah lengkap, menjadikannya pilihan praktis tanpa iklan mengganggu. Didukung metode NU/Muhammadiyah, aplikasi ini sesuai untuk pengguna lokal.