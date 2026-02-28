Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Daftar 5 Aplikasi Ini Cocok Untuk Temani Jalankan Ibadah Puasa Ramadhan 2026

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |12:01 WIB
Daftar 5 Aplikasi Ini Cocok Untuk Temani Jalankan Ibadah Puasa Ramadhan 2026
Ilustrasi.
JAKARTA - Bulan Ramadhan 1447H/2026 M telah tiba, menjadi momen bagi umat Muslim di Indonesia untuk memaksimalkan kesempatan untuk beramal dan beribadah. Untuk mendukung kegiatan ibadah selama Ramadhan, telah ada berbagai aplikasi di smartphone yang bisa digunakan, mulai dari pengingat jadwal imsakiyah, sahur dan iftar, hingga fitur pendukung tilawah Al-Quran.

Berikut beberapa aplikasi yang cocok menjadi teman Anda menjalankan ibadah puasa.

Muslim Pro

Muslim Pro menjadi aplikasi paling populer untuk mendukung ibadah Ramadhan 2026, dengan jadwal sholat dan puasa berbasis GPS akurat serta pengingat sahur-iftar otomatis. Fitur unggulannya mencakup suara azan pilihan, kompas kiblat, log harian puasa, Al-Quran digital lengkap dengan terjemahan-tafsir, tasbih digital, serta daftar masjid terdekat.

Link Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitsmedia.android.muslimpro&hl=id

Al-Quran Indonesia

Aplikasi buatan lokal ini ideal untuk tilawah selama puasa, menyajikan Al-Quran lengkap dengan terjemahan resmi Kemenag RI, tafsir, serta murottal audio per ayat. Selain itu, dilengkapi jadwal sholat, imsakiyah, penunjuk kiblat, dan notifikasi waktu salat berbasis lokasi, sempurna untuk pengguna di Indonesia.

Link Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=id.co.iak.alquranindonesia

 

Halaman:
1 2 3
      
