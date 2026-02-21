Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Spesies Dinosaurus Baru Ditemukan di Gurun Sahara

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |04:05 WIB
Spesies Dinosaurus Baru Ditemukan di Gurun Sahara
Spinosaurus mirabilis. (Foto: X/@UNED)
A
A
A

JAKARTA - Para ilmuwan telah mengidentifikasi spesies Spinosaurus baru di Gurun Sahara, Niger. Fosil-fosil tersebut menunjukkan predator pemakan ikan dengan jambul berbentuk pedang melengkung yang dramatis, yang hidup sekitar 95 juta tahun lalu.

Penemuan ini dirinci dalam jurnal Science pada Kamis (19/2/2026) dan disorot oleh University of Chicago News. Kelompok beranggotakan 20 orang yang melakukan penemuan ini dipimpin oleh Paul Sereno, profesor biologi organisme dan anatomi di universitas tersebut. Mereka menamai dinosaurus baru itu Spinosaurus mirabilis.

“Penemuan ini begitu tiba-tiba dan menakjubkan, sungguh emosional bagi tim kami,” kata Sereno, sebagaimana dilansir RT.

Profesor Sereno memimpin ekspedisi ke Niger pada 2019 dan 2022, ketika material untuk laporan tersebut dikumpulkan.

Studi tersebut menyatakan bahwa “spesies baru ini didasarkan pada perpanjangan dramatis dan bentuk pedang melengkung dari jambul tengkorak serta fitur-fitur halus lainnya yang membedakannya dari kerabat terdekatnya, Spinosaurus aegyptiacus.”

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/16/3196928//gambar_jejak_tangan_dari_gua_di_maros_sulawesi-PYQj_large.jpg
Jejak Tangan Prasejarah Diyakini Seni Cadas Tertua Dunia Ditemukan di Gua Sulawesi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/16/3190256//ilustrasi_karya_seniman_tentang_bagaimana_manusia_purba_mungkin_menggesekkan_batu_api_ke_pirit_untuk_menghasilkan_percikan_api_dan_menyalakan_api-wXmO_large.jpg
Peneliti Ungkap Manusia Purba Membuat Api Sejak 400 Ribu Tahun Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/194/3187445//inara-9EfI_large.jpg
4 Potret Inara Rusli saat Berlibur di Gurun Pasir Sahara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/16/3173253//ilustrasi_manusia_purba_yunxian_2-O58e_large.jpg
Penemuan Tengkorak Berusia Satu Juta Tahun Ubah Pemahaman Tentang Evolusi Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/56/3159826//ilustrasi-bYDv_large.jpg
Kitab Orang Mati yang Terkubur Selama Lebih dari 3.000 Tahun Kembali Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/56/3155179//istana_besar_di_caracol-uaEH_large.jpg
Makam Raja Pendiri Kota Maya Kuno Ditemukan di Belize
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement