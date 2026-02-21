Spesies Dinosaurus Baru Ditemukan di Gurun Sahara

JAKARTA - Para ilmuwan telah mengidentifikasi spesies Spinosaurus baru di Gurun Sahara, Niger. Fosil-fosil tersebut menunjukkan predator pemakan ikan dengan jambul berbentuk pedang melengkung yang dramatis, yang hidup sekitar 95 juta tahun lalu.

Penemuan ini dirinci dalam jurnal Science pada Kamis (19/2/2026) dan disorot oleh University of Chicago News. Kelompok beranggotakan 20 orang yang melakukan penemuan ini dipimpin oleh Paul Sereno, profesor biologi organisme dan anatomi di universitas tersebut. Mereka menamai dinosaurus baru itu Spinosaurus mirabilis.

“Penemuan ini begitu tiba-tiba dan menakjubkan, sungguh emosional bagi tim kami,” kata Sereno, sebagaimana dilansir RT.

Profesor Sereno memimpin ekspedisi ke Niger pada 2019 dan 2022, ketika material untuk laporan tersebut dikumpulkan.

Studi tersebut menyatakan bahwa “spesies baru ini didasarkan pada perpanjangan dramatis dan bentuk pedang melengkung dari jambul tengkorak serta fitur-fitur halus lainnya yang membedakannya dari kerabat terdekatnya, Spinosaurus aegyptiacus.”