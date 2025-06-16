Daftar Motor Bebek Bekas Harga Rp4 Jutaan

Daftar Motor Bebek Bekas Harga Rp4 Jutaan (Dok iNews Media Group)

JAKARTA - Motor bebek bekas dengan harga sekitar Rp4 juta ternyata masih cukup banyak dijual di pasaran. Meskipun unitnya sudah tidak baru, motor bebek tetap memiliki banyak peminat.

Ini terutama bagi mereka yang mencari kendaraan dengan perawatan murah, irit bahan bakar, dan tidak merepotkan.

Berikut daftar motor bebek bekas harga 4 jutaan yang dapat dipertimbangkan, sebagaimana dihimpun dari situs jual beli online, Senin (16/6/2025):

1. Yamaha Vega R

Motor ini dibekali mesin 5TP 110 cc yang juga digunakan pada Yamaha Jupiter Z. Mesin karburator VM 17 memiliki tenaga maksimum 8,9 PS di 8.000 rpm dan torsi 9,0 Nm pada 5.000 rpm.

Transmisinya menggunakan 4-speed semi-otomatis. Dari segi fitur, Yamaha Vega R generasi kedua masih sederhana—mengusung panel instrumen analog, velg jari-jari, serta rem cakram di bagian depan saja.

Harga bekas Yamaha Vega R tahun 2004–2007 dijual sekitar Rp4,5 juta.

2. Honda Supra Fit

Supra Fit dikenal irit bahan bakar dan memiliki mesin yang bandel serta perawatan yang murah. Mesinnya mengusung basis Honda C Series berkapasitas 97,1 cc, menggunakan karburator dan berpendingin udara.

Tenaga maksimalnya 7,3 PS di 8.000 rpm dengan torsi 7,2 Nm di 6.000 rpm. Transmisinya 4-speed semi-otomatis.

Fitur-fiturnya cukup standar, seperti velg jari-jari, lampu bohlam, panel analog, dan rem cakram di depan serta tromol di belakang.

Harga bekas Honda Supra Fit tahun 2008 dibanderol sekitar Rp4 juta.

3. Suzuki Smash

Suzuki Smash generasi kedua hadir dengan tampilan yang lebih modern berkat penggunaan 3D leg shield dan desain lampu sein terpisah yang berpindah ke bagian sayap. Motor ini juga sudah memakai velg palang yang lebih sporty.

Mesinnya berkapasitas 110 cc, bertenaga 7,7 PS di 7.000 rpm dengan torsi 7,9 Nm di 5.500 rpm. Transmisinya 4-speed semi-otomatis dengan sistem pelumasan SALCS (Suzuki Advanced Lubrication and Cooling System).

Harga bekas tahun 2007 berkisar antara Rp3,7 juta hingga Rp4 juta.