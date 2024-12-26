Advertisement
TECHNO

Instagram Uji Fitur Highlight, Mungkinkan Pengguna Lihat Story dari Seminggu ke Belakang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |16:30 WIB
Instagram Uji Fitur Highlight, Mungkinkan Pengguna Lihat Story dari Seminggu ke Belakang
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
JAKARTA - Instagram dikabarkan tengah menguji fitur yang memungkinkan pengguna melihat Story lama dari orang yang mereka ikuti, yang tidak mereka lihat dalam 24 jam pertama. Menurut sebuah laporan baru-baru ini, fitur yang sedang diuji platform milik Meta itu memungkinkan pengguna untuk melihat Story Highlight dari pengikut bersama selama seminggu setelah diposting.

Fitur ini dilaporkan hanya akan berlaku untuk story yang telah ditambahkan oleh pengunggah asli ke Highlight. Meta dikatakan sedang menguji fitur ini dengan sekelompok kecil orang saat ini.

Instagram Menguji Fitur Melihat Story Highlight Baru

Menurut laporan TechCrunch, Instagram telah mulai menunjukkan kepada beberapa pengguna Story Highlight yang tidak terlihat dari pengikut bersama mereka. Seorang juru bicara Meta telah mengonfirmasi pengujian fitur tampilan Cerita baru. Dikatakan bahwa fitur ini pertama kali ditemukan oleh pakar media sosial Ahmed Ghanem.

Dengan fitur ini, pengguna Instagram akan dapat melihat Story Highlight yang tidak terlihat dari minggu lalu. Fitur ini muncul di akhir tray Story, yang ditempatkan di bagian atas feed. Anda hanya dapat mencapai Story Highlight yang lebih lama setelah Anda melihat sisa cerita di umpan Anda. Jika umpan Anda dibanjiri cerita dari orang-orang yang Anda ikuti dan Anda tidak pernah mencapai akhir pembaruan Story terkini, mungkin Anda tidak pernah melihat Story Highlight yang lama.

 

