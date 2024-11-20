Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Motor Listrik Disebut Bisa Lebih Hemat Rp11 Juta Per Tahun Dibandingkan Motor Bensin 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |17:35 WIB
Motor Listrik Disebut Bisa Lebih Hemat Rp11 Juta Per Tahun Dibandingkan Motor Bensin 
Motor listrik disebut bisa lebih hemat hingga Rp11 juta per tahun dibandingkan motor bensin. (Ilustrasi/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Motor listrik disebut lebih efisien dibandingkan motor dengan mesin pembakaran internal. Penggunaan motor listrik bisa memangkas biaya operasional hingga Rp11 juta per tahun jika dibandingkan menggunakan motor konvensional. 

Diketahui, pemerintah mendorong percepatan kendaraan dari bensin ke kendaraan ramah lingkungan. Hal ini demi menuju target net zero emission pada 2060. 

Sepeda motor masih menjadi andalan masyarakat dalam mobilitas harian. Sebagai kendaraan harian, mobilitasnya bisa mencapai puluhan hingga mencapai 100 km. 

“Pengendara motor di Indonesia itu mobilitasnya tinggi banget. Per hari bahkan ada yang sampai 100 kilometer jarak tempuhnya, seperti kurir, ojol, atau mungkin orang yang tinggal di Cikarang tapi kerjanya di Jakarta," kata CEO MAKA Motors, Raditya Wibowo, dalam keterangannya, Rabu (20/11/2024). 

Ia mencontohkan, jika menggunakan motor 100 cc yang irit, biaya operasionalnya bisa sampai Rp765 ribu per bulan. 

"Sedangkan kalau pakai motor listrik, dengan jarak yang sama cuma menghabiskan Rp144.000. Jauh banget kan bedanya,” ujarnya. 

Sementara jika menggunakan motor bensin 125 cc, dalam sebulan pengendara bisa merogoh kocek Rp1.123.000. Jika dibandignkan antara motor listrik dengan motor bensin 125 cc, bisa menghemat Rp979.000 dalam sebulan atau Rp11.748.000 dalam setahun. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/15/3182087/united_mt1500-8IMe_large.jpg
Spesifikasi Motor Listrik United MT1500, Segini Jarak Tempuh dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/15/3181552/motor_listrik_alva_n3_di_pameran_eicma_milan_italia-4qL3_large.jpg
Ramaikan Pameran Italia, Motor Listrik Indonesia Rambah Pasar Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/15/3175871/motor_listrik-r3Gf_large.jpg
Selain Insentif, Ini Faktor yang Bisa Dorong Konsumen Beli Motor Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/15/3173669/motor_listrik_honda-n8HP_large.jpg
Dorong Penjualan Motor Listrik, Pemerintah Diharapkan Berikan Insentif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/15/3173428/suzuki_e_access-TSUn_large.jpg
Suzuki Siap Luncurkan Motor Listrik di Indonesia Tahun Depan, e-Access?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/15/3172902/motor_listrik_honda-o1ci_large.jpg
Tanpa Subsidi, Honda Prediksi Penjualan Motor Listrik Cuma 40 Ribu
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement