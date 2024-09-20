Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Samsung Pertimbangkan PHK 30% Karyawan Seluruh Dunia, Kemungkinan Mulai Akhir Tahun 

Maruf El Rumi , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |14:34 WIB
Samsung Pertimbangkan PHK 30% Karyawan Seluruh Dunia, Kemungkinan Mulai Akhir Tahun 
Samsung dikabarkan akan melakukan PHK di akhir tahun ini. (Foto: Tangkapan Layar WSJ)
A
A
A

JAKARTA - Raksasa teknologi Samsung dikabarkan sedang mempertimbangkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sekitar 30 persen karyawannya di seluruh dunia. Rencana tersebut diharapkan akan terlaksana pada akhir tahun. 

Mengutip reuters, ancaman badai PHK tersebut dilakukan di bagian penjualan, pemasaran serta administrasi, dengan persentase berbeda-beda. Untuk bagian penjualan dan pemasaran akan dipangkas 15%, sementara staf administrasi akan dikurangi sampai 30%.

Perusahaan asal Korea Selatan itu dipekirakan memiliki lebih dari 270.000 karyawan di seluruh dunia, tersebar di 76 negara. Karyawan penjualan dan pemasaran di beberapa negara Amerika Utara dan Selatan, Eropa, Asia, termasuk Afrika dipastikan akan terdampak jika memang pemangkasan karyawan dilakukan. 

Dampak tersebut sudah dirasakan di India. Mengutip The Economic Times, Samsung akan  memberhentikan lebih dari 200 eksekutif di operasinya di India. PHK tersebut akan menyasar berbagai departemen, mulai telepon seluler, elektronik konsumen, peralatan rumah tangga, dan fungsi pendukung lainnya. 

Pengurangan ini mewakili sekitar 9-10% dari tenaga kerja manajerial Samsung di India, yang saat ini memiliki sekitar 2.000 eksekutif. Selain PHK, Samsung juga mempertimbangkan melakukan restrukturisasi operasinya di India. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/57/3059120/samsung_galaxy_watch7-qKla_large.jpg
Tak Hanya untuk Olahraga, Samsung Galaxy Watch7 Bisa Bantu Gen Z Jaga Mental
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/57/3053797/samsung_galaxy_ring-rXbl_large.jpg
Jika Samsung Galaxy Ring Rusak, Apa Bisa Diperbaiki?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/57/3047342/samsung_pamer_kemampuan_live_translate_saat_olimpiade_paris_2024-ezvD_large.jpg
Samsung Pamer Kemampuan Fitur Live Translate saat Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/57/3047101/samsung_galaxy_s24_fe-5fYL_large.jpg
Bocoran Baru Samsung Galaxy S24 FE yang Bakal Meluncur, dari Desain hingga Prosesor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/52/3045490/samsung_solid_state_battery-7cog_large.jpg
Samsung Bikin Baterai Mobil Listrik dengan Jarak Tempuh 900 Km, Ngecas Hanya 9 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/57/3042763/samsung_exynos-7GYs_large.jpg
Samsung Konfirmasi Pengembangan Chipset 3nm Exynos 2500, Bakal Dipakai Galaxy S25?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement