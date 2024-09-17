Advertisement
OTOMOTIF

Apa Koleksi Mobil Asnawi Mangkualam?  Ternyata Pernah Diberi Mobil Gratis Seharga Rp300 Juta

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |12:24 WIB
JAKARTA - Apa koleksi mobil Asnawi Mangkualam?  Ternyata pernah diberi mobil gratis seharga Rp300 juta. Hal itu terungkap saat akun @PSM_Makassar memposting pesan mengenai hadiah tersebut.

" Bukan, ini bukan mobil buat pacar. Ini mobil hadiah Bosowa Berlian Motor untuk Asnawi Mangkualam Bahar," tulis akun @PSM_Makassar di X.

Lantas apa koleksi mobil Asnawi Mangkualam?  Ternyata pernah diberi mobil gratis seharga Rp300 juta itu membuat warganet tidak percaya. Apalagi dia mendapat satu buah mobil merk Mitsubishi Xpander.

Di Indonesia, mobil jenis itu memiliki harga Rp 258,2 Juta untuk varian dasar GLS M/T dan naik Rp 312,9 Juta untuk varian tertinggi.

Sementara itu, Asnawi diketahui meninggalkan PSM Makassar untuk tim kasta kedua Liga Korea Selatan, Ansan Greeners. Dua tahun berselang, dia gabung dengan tim Korea Selatan lainnya, Jeonnam Dragons.

Sementara itu, Asnawi Mangkualam telah menunjukkan prestasinya sebagai seorang pemain bola yang gemilang. Sebagai pemain termuda yang berlaga untuk Indonesia, Asnawi berhasil membangun kekayaannya melalui gaji sebagai pemain bola serta berbagai tawaran endorsement yang menghampirinya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, diperkirakan bahwa kekayaan Asnawi mencapai Rp42,3 miliar. Nilai transfernya saat bergabung dengan Jeonnam Dragons tercatat sebesar Rp5,65 miliar, meskipun sebelumnya nilai transfernya pernah mencapai Rp6,52 miliar.

 

